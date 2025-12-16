Командувач Збройних сил Британії про загрозу з боку РФ: ситуація небезпечніша, ніж будь-коли

Найтон наголосив, що ймовірність прямого нападу Росії на Великобританію оцінюється як «віддалена» (менше 5%), це не означає, що вона є нульовою

У своєму жорсткому виступі головнокомандувач Збройних сил Великої Британії, головний маршал авіації сер Річард Найтон, попередив про зростаючу військову загрозу з боку Росії та закликав британців бути готовими до можливості бойових дій. Про це пише Sky News, передає «Главком».

«Сини та дочки Великої Британії повинні бути готові до боротьби», – заявив Найтон, наголошуючи на зростаючій військовій потужності Росії, яка загартована у боях після майже чотирьох років війни в Україні. Він зазначив, що російські війська значно посилили свою боєздатність, що викликає серйозні побоювання.

«Ситуація небезпечніша, ніж я коли-небудь бачив протягом своєї кар'єри, і ціна миру зростає», – підкреслив Найтон, зазначивши, що відповідь на цю загрозу повинна виходити за межі зміцнення збройних сил і включати загальнонаціональні зусилля з відновлення оборонно-промислового потенціалу та стійкості інфраструктури.

Головнокомандувач також порівняв нинішню ситуацію з попередніми поколіннями, наголошуючи, що хоча ймовірність прямого нападу Росії на Великобританію оцінюється як «віддалена» (менше 5%), це не означає, що вона є нульовою. «Зростаюча тенденція вказує на те, що загроза з боку Росії посилюється», – сказав він.

Найтон попередив, що Росія активно розробляє нові та дестабілізуючі системи озброєння, зокрема ядерні торпеди та ракети з ядерними двигунами, що свідчить про її готовність до потенційного використання жорсткої сили.

Він підкреслив, що війна в Україні та стратегічні наміри Росії показують її бажання послабити та зрештою знищити НАТО. Однак він також зазначив, що ця загроза наразі менш відчутна у Великій Британії, порівняно з країнами, що мають спільний сухопутний кордон з Росією.

«Ми не повинні мати ілюзій: Росія має потужну, дедалі більш технічно складну та дуже досвідчену армію», – додав Найтон, закликаючи до прискореного збільшення витрат на оборону. Він зазначив, що Німеччина та Польща вже активно збільшують свої військові бюджети, і Великій Британії слід слідувати їхньому прикладу.

Варто зазначити, що аналітики попереджають, що Велика Британія не має готовності до ведення тривалої війни, а європейським оборонним заводам знадобиться кілька років, щоб досягти такого ж рівня масового виробництва озброєнь, як у Росії.

Нагадаємо, у Гельсінкі (Фінляндія) відбудеться саміт лідерів країн східного флангу ЄС 16 грудня. Основною метою зустрічі стане обговорення заходів щодо зміцнення обороноздатності Європейського Союзу та захисту кордонів від потенційної загрози з боку Росії.

До участі в саміті запрошені лідери Фінляндії, Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії.