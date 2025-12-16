Головна Світ Політика
search button user button menu button

Командувач Збройних сил Британії про загрозу з боку РФ: ситуація небезпечніша, ніж будь-коли

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Командувач Збройних сил Британії про загрозу з боку РФ: ситуація небезпечніша, ніж будь-коли
Найтон попередив, що Росія активно розробляє нові та дестабілізуючі системи озброєння
скриншот з відео

Найтон наголосив, що ймовірність прямого нападу Росії на Великобританію оцінюється як «віддалена» (менше 5%), це не означає, що вона є нульовою

У своєму жорсткому виступі головнокомандувач Збройних сил Великої Британії, головний маршал авіації сер Річард Найтон, попередив про зростаючу військову загрозу з боку Росії та закликав британців бути готовими до можливості бойових дій. Про це пише Sky News, передає «Главком».

«Сини та дочки Великої Британії повинні бути готові до боротьби», – заявив Найтон, наголошуючи на зростаючій військовій потужності Росії, яка загартована у боях після майже чотирьох років війни в Україні. Він зазначив, що російські війська значно посилили свою боєздатність, що викликає серйозні побоювання.

«Ситуація небезпечніша, ніж я коли-небудь бачив протягом своєї кар'єри, і ціна миру зростає», – підкреслив Найтон, зазначивши, що відповідь на цю загрозу повинна виходити за межі зміцнення збройних сил і включати загальнонаціональні зусилля з відновлення оборонно-промислового потенціалу та стійкості інфраструктури.

Головнокомандувач також порівняв нинішню ситуацію з попередніми поколіннями, наголошуючи, що хоча ймовірність прямого нападу Росії на Великобританію оцінюється як «віддалена» (менше 5%), це не означає, що вона є нульовою. «Зростаюча тенденція вказує на те, що загроза з боку Росії посилюється», – сказав він.

Найтон попередив, що Росія активно розробляє нові та дестабілізуючі системи озброєння, зокрема ядерні торпеди та ракети з ядерними двигунами, що свідчить про її готовність до потенційного використання жорсткої сили.

Він підкреслив, що війна в Україні та стратегічні наміри Росії показують її бажання послабити та зрештою знищити НАТО. Однак він також зазначив, що ця загроза наразі менш відчутна у Великій Британії, порівняно з країнами, що мають спільний сухопутний кордон з Росією.

«Ми не повинні мати ілюзій: Росія має потужну, дедалі більш технічно складну та дуже досвідчену армію», – додав Найтон, закликаючи до прискореного збільшення витрат на оборону. Він зазначив, що Німеччина та Польща вже активно збільшують свої військові бюджети, і Великій Британії слід слідувати їхньому прикладу.

Варто зазначити, що аналітики попереджають, що Велика Британія не має готовності до ведення тривалої війни, а європейським оборонним заводам знадобиться кілька років, щоб досягти такого ж рівня масового виробництва озброєнь, як у Росії. 

Нагадаємо, у Гельсінкі (Фінляндія) відбудеться саміт лідерів країн східного флангу ЄС 16 грудня. Основною метою зустрічі стане обговорення заходів щодо зміцнення обороноздатності Європейського Союзу та захисту кордонів від потенційної загрози з боку Росії. 

До участі в саміті запрошені лідери Фінляндії, Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії. 

Читайте також:

Теги: росія Велика Британія озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волонтери повідомили, що розділили 100 млн крон від анонімного донора на 26 частин
У Чехії невідомий благодійник пожертвував понад 4 млн євро на озброєння для ЗСУ
Вчора, 10:58
Зупинка війни дозволить Трампу реалізувати «план Маршалла-2», але не в Україні, а у путінській Росії
«План Маршалла-2» для Путіна: що задумав Трамп?
12 грудня, 11:00
Моді зустрів Путіна біля літака
Путін уперше за чотири роки здійснив візит до Індії
4 грудня, 16:33
Юрій Ушаков, Джаред Кушнер, Кирило Дмитрієв та Стів Віткофф
Переговори в Москві. Що Україну має непокоїти вже зараз?
3 грудня, 09:41
Каспійськ було атаковано
Дрони атакували Каспійськ у Дагестані (відео)
1 грудня, 07:42
За даними DW, саме Німеччина суттєво наростила експорт протезів до РФ
DW: Німеччина збільшила поставки протезів до РФ
1 грудня, 07:22
Президент провів телефонну розмову з лідером Філіппін
Зеленський обговорив із президентом Філіппін кроки до миру та співпрацю
27 листопада, 13:38
Намет, який транслював російську та антиукраїнську пропаганду, ліквідували через газові балони, що були всередині
У Варшаві демонтовано намет з пропагандою РФ, організатора відправлено до психлікарні (фото)
25 листопада, 16:21
Колишня радниця звинуватила Трампа в ухваленні рішень, що фактично відповідають інтересам Кремля
Колишня радниця Трампа пояснила, чому він схиляється до позиції Кремля
23 листопада, 00:19

Політика

Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові
Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові
Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США
Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США
Командувач Збройних сил Британії про загрозу з боку РФ: ситуація небезпечніша, ніж будь-коли
Командувач Збройних сил Британії про загрозу з боку РФ: ситуація небезпечніша, ніж будь-коли
Лідери США та Європи погодили план гарантій безпеки Україні: повний текст
Лідери США та Європи погодили план гарантій безпеки Україні: повний текст
Трамп зробив заяву про окуповані території України
Трамп зробив заяву про окуповані території України
ЗМІ: переговори щодо мирного плану Трампа продовжаться у США
ЗМІ: переговори щодо мирного плану Трампа продовжаться у США

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua