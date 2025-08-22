Головна Гроші Економіка
ЄС виділив Україні 4 млрд євро напередодні Дня Незалежності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЄС виділив Україні 4 млрд євро напередодні Дня Незалежності
3,05 млрд євро надійдуть у межах Ukraine Facility, 1 млрд євро – через виняткову макрофінансову допомогу
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС надсилає Україні «чіткий сигнал»

Європейський Союз оголосив про виділення 4,05 млрд євро допомоги Україні, що напередодні 34-ї річниці її незалежності. Мова про 3,05 млрд євро через механізм Ukraine Facility та 1 млрд євро макрофінансової підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Єврокомісії.

«Напередодні 34-ї річниці незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня, ЄС надав черговий потужний сигнал незмінної підтримки, перерахувавши країні 4,05 млрд євро. З них 3,05 млрд євро – у межах Ukraine Facility та 1 млрд євро – через виняткову макрофінансову допомогу (MFA) Європейської комісії», – зазначено в повідомленні.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС надсилає «чіткий сигнал»: солідарність з Україною є непохитною. «Сьогоднішнє виділення понад 4 млрд євро є свідченням нашої твердої прихильності. Це нове фінансування підкреслює нашу відданість не лише відновленню України, а й її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Адже коли Україна сильна, сильніша і Європа», – додала вона.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року ЄС та члени блоку мобілізували 168,9 млрд євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги для України та її громадян.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Ukraine Facility – програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта – спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Варто зазначити, що Україна не виконала необхідні реформи для отримання четвертого траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія визнала 13 реформ виконаними та рекомендувала Раді ЄС перерахувати Україні 3,05 млрд євро як четвертий транш.

Згідно з вимогами до кінця березня 2025 року Україна мала виконати 16 контрольних показників. З трьох залишених без виконання реформ одна стосується децентралізації, ще одна – оновлення законодавства про АРМА, а третя – процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, близько 1,1 млрд євро з недонарахованих 1,5 млрд євро четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility надійдуть в Україну в кінці жовтня – листопаді у разі виконання українською стороною двох з трьох наразі невиконаних індикаторів програми за перший квартал 2025 року.

До слова, Європейський Союз може використовувати заморожені російські активи, щоб подолати фінансові прогалини у забезпеченні сталого функціонування України у 2026-2027 роках.

