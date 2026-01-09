Головна Країна Політика
Атака «Орєшніком». Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сибіга зробив заяву про нічну атаку РФ на Україну
фото: МЗС/Facebook

Сибіга: Москві не потрібні реальні причини для свого терору та війни

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через удар Росією «Орєшніком» по Львівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибігу. 

«Росія стверджує, що проти Львівської області було застосовано балістичну ракету середньої дальності, так звану «Орєшнік». Такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці європейського континенту і випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої реакції на безрозсудні дії Росії. Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів, а також усі країни та міжнародні організації про подробиці цього небезпечного удару через дипломатичні канали», – йдеться у повідомленні.

Сибіга додав: «Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фальшивою «атакою на резиденцію Путіна», якої ніколи не було. Це ще один доказ того, що Москві не потрібні реальні причини для свого терору та війни. Путін використовує балістичну ракету середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО у відповідь на власні галюцинації – це справді глобальна загроза. І вона вимагає глобальних заходів у відповідь».

Голова МЗС закликав всі відповідальні держави та міжнародні організації викривати російські брехні та без зволікань посилювати тиск на агресора. «Ми ініціюватимемо міжнародні дії – термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ», – додав він.

Раніше Міноборони РФ заявило, що окупанти вдарили «Орєшніком» по Україні. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо. 

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

Зокрема, у ніч на 9 січня столиця знову зазнала масованої повітряної ворожої атаки. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 24 потерпілих.

