Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання
Муляж автомата, конфіскований у киянина, який налякав людей у супермаркеті
фото: Національна поліція України

Чоловік не реагував на зауваження охорони та продовжував показово пересуватися торгівельною залою зі зброєю

Поліцейські Дніпровського району Києва притягнули до відповідальності 46-річного киянина, який демонстративно ходив між рядами супермаркету з автоматом на плечі, викликавши паніку серед відвідувачів та персоналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

До Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення від адміністраторки супермаркету, яка повідомила про те, що один з покупців ходить по магазину з автоматом. Правоохоронці, які прибули на місце виклику, встановили, що 46-річний киянин ходив по приміщенню супермаркету з автоматом на плечі, чим не на жарт налякав відвідувачів та персонал. Чоловік не реагував на зауваження охорони та продовжував показово пересуватися торгівельною залою зі зброєю.

Поліцейські з’ясували, що автомат є муляжем, тож вилучили його, а відносно чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Наразі адміністративний матеріал скеровано до суду.

Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство
Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція наголошує, що використання в громадських місцях навіть муляжів предметів,схожих на зброю, можуть сприйматися як потенційна небезпека та викликати занепокоєння серед містян. Подібні дії є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність.

Раніше повідомлялося, що у столиці правоохоронці затримали киянина, який погрожував пістолетом відвідувачам та працівникам супермаркету у Подільському районі. Зазначається, що  один з покупців, перебуваючи у нетверезому стані, дістав пістолет та почав ним погрожувати відвідувачам та працівниками магазину на вулиці Івана Кавалерідзе, після чого  покинув заклад. 

Теги: Київ супермаркет зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Киян закликають за можливості залишатися вдома або користуватися громадським транспортом замість власних автомобілів
До 20 см снігу, ожеледь та дощі: на Київщину насувається циклон
Вчора, 18:06
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
5 сiчня, 05:49
Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
Наркотики через вікно власної квартири: киянка постане перед судом за збут метадону
2 сiчня, 16:21
Радіаційний фон у столиці у межах норми
Яким повітрям дихає столиця у перший день 2026 року: дані моніторингу
1 сiчня, 12:01
8 липня 2024 року російська ракета пошкодила лікарню «Охматдит» у Києві
Скільки об’єктів пошкоджено у Києві за час війни: офіційні дані
1 сiчня, 09:21
Спільнота «Київська коляда» вітає пасажирів метро на «Золотих воротах»
У метро колядники вітали пасажирів і дарували дітям символ Різдва (відео)
25 грудня, 2025, 17:00
Дуріан у мережі «Сільпо»
У столичних супермаркетах продається екзотичний фрукт за ціною 5 тис. грн за штуку (фото)
24 грудня, 2025, 13:18
Петиція «Про збереження льодової арени «Крижинка» набрала необхідні голоси за лічені дні
Петиція про збереження льодового стадіону «Крижинка» у Києві набрала необхідні підписи
16 грудня, 2025, 13:24
Ремонт трамвайних колій на вулиці Глибочицькій завершено
16 грудня трамваї №14 і №18 та автобус №112 повертаються на Глибочицьку
16 грудня, 2025, 08:23

Новини

У столиці приспущено головний прапор країни
У столиці приспущено головний прапор країни
Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві
Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві
Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання
Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання
Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства
Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства
Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня
Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня
Друге життя ялинок: як у Києві працює система екологічної утилізації дерев
Друге життя ялинок: як у Києві працює система екологічної утилізації дерев

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua