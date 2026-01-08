Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання

Чоловік не реагував на зауваження охорони та продовжував показово пересуватися торгівельною залою зі зброєю

Поліцейські Дніпровського району Києва притягнули до відповідальності 46-річного киянина, який демонстративно ходив між рядами супермаркету з автоматом на плечі, викликавши паніку серед відвідувачів та персоналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

До Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення від адміністраторки супермаркету, яка повідомила про те, що один з покупців ходить по магазину з автоматом. Правоохоронці, які прибули на місце виклику, встановили, що 46-річний киянин ходив по приміщенню супермаркету з автоматом на плечі, чим не на жарт налякав відвідувачів та персонал. Чоловік не реагував на зауваження охорони та продовжував показово пересуватися торгівельною залою зі зброєю.

Поліцейські з’ясували, що автомат є муляжем, тож вилучили його, а відносно чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Наразі адміністративний матеріал скеровано до суду.

Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція наголошує, що використання в громадських місцях навіть муляжів предметів,схожих на зброю, можуть сприйматися як потенційна небезпека та викликати занепокоєння серед містян. Подібні дії є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність.

Раніше повідомлялося, що у столиці правоохоронці затримали киянина, який погрожував пістолетом відвідувачам та працівникам супермаркету у Подільському районі. Зазначається, що один з покупців, перебуваючи у нетверезому стані, дістав пістолет та почав ним погрожувати відвідувачам та працівниками магазину на вулиці Івана Кавалерідзе, після чого покинув заклад.