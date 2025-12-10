Головна Світ Політика
Європейські посли схвалили черговий пакет санкцій проти РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Євросоюз готує нові санкції проти РФ
фото:armyinform.com.ua

Постійні представники країн Євросоюзу погодили новий пакет обмежень проти Росії

Посли країн Євросоюзу схвалили черговий пакет санкцій проти Росії, який охоплює учасників «тіньового флоту» та осіб, що, на думку ЄС, працюють на підрив європейської безпеки. Під обмеження потраплять понад 20 людей і організацій, а також 43 судна, пов’язані з РФ. Про це повідомив у соцмережі Х редактор з питань Європи «Радіо Свобода»  Рікард Джозвяк

За його інформацією, ЄС застосує обмеження щодо 9 осіб та компаній, які сприяють російському «тіньовому флоту». Крім того, до «чорного списку» буде внесено ще 43 судна «тіньового флоту» Росії.

Також посли погодилися застосувати санкції до 12 осіб і 2 організацій, які, як вважають, дестабілізують ЄС. Серед них – офіцери російської військової розвідки, члени клубу «Валдай» та громадяни США, Франції і Швейцарії, які працюють на Росію.

Нагадаємо, що 25 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Під обмеження потрапили 56 суден, які належать РФ або причетні до обходу санкцій. Зокрема, вони у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

«Тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні. Цього року танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Близько 17% нафтових танкерів використовуються для перевезення російської нафти

Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає введення нових санкцій проти «тіньового флоту» Росії. Міністри закордонних справ ЄС розглядають можливість посилення взаємодії з країнами, які реєструють судна «тіньового флоту», щоб боротись з цими кораблями.

санкції Європейський Союз росія війна

