Операція «Павутина»: нові подробиці від The Wall Street Journal

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: The Wall Street Journal

Центром операції стали Артем і Катерина Тимофєєви – українці, які переїхали до РФ після економічної кризи 2014 року

СБУ здійснила одну з найскладніших секретних операцій у сучасній війні – масовану атаку дронами по російських військових аеродромах, унаслідок якої були знищені або серйозно пошкоджені десятки літаків. Вперше подробиці спецоперації під кодовою назвою «Павутина» стали відомі завдяки розповідям її учасників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Усе почалося з дзвінка переляканого російського водія фури до логіста Артема Тимофєєва – українця, який жив у РФ. Під час руху дах кабіни раптово зсунувся назад і відкрив схований у вантажівці вміст. Наляканий чоловік кричав у телефон: «Під дахом дрони». Тоді Тимофєєв удав, що нічого не знає, але насправді саме він був ключовою ланкою СБУ на території Росії.

У Києві в цей час напружено стежили за розвитком подій: якби водій здійняв паніку або розповів комусь про те, що побачив, уся операція могла б зірватися. Для нього терміново придумали переконливе пояснення – нібито це мисливські кабіни з дронами, призначеними для відстеження диких тварин. Незабаром водій надіслав фото: дах знову був на місці. Спецоперація тривала далі.

СБУ створила складну логістичну систему для доставки до РФ сотні дронів і восьми спеціальних збірних кабін, замаскованих під будиночки. Їх таємно перевозили через кордон, користуючись корупційними схемами російських митників. Деталі збирали вже на території РФ – цим займалися Тимофєєв і його дружина.

Операція «Павутина»: нові подробиці від The Wall Street Journal фото 1

Кабіни обладнали сонячними панелями та акумуляторами, дрони – системами зв’язку, що дозволяло керувати ними з Києва. Лише кілька людей знали всю картину операції. П’ять вантажівок вирушили у різних напрямках Росією в кінці травня. 1 червня звідти одночасно злетіли понад 100 дронів і атакували чотири російські аеродроми.

Центром операції стали Артем і Катерина Тимофєєви – українці, які переїхали до РФ після економічної кризи 2014 року. Вони вільно володіли мовою та мали російські паспорти, що допомогло їм уникнути підозр. Перед початком операції їх везли до Львова та перевіряли на поліграфі. У Челябінську Тимофєєв створив логістичну компанію, наймав водіїв, облаштовував склад та непомітно керував розгортанням «Павутини». Водії навіть не здогадувалися, що перевозять.

Після атаки російська влада оголосила Тимофєєва в розшук – але було пізно. За кілька днів до операції він і Катерина перетнули кордон з Казахстаном під виглядом подорожі, взявши лише найцінніше – включно з шотландським прямоухим котом і собакою породи Ши-цу.

Нагадаємо, у червні 2025 року Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.

