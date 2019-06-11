Про ілюзію перемоги громадянського суспільства в Росії

Чи дійсно російська влада пішла на поступки учасникам протестів?

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В связи с делом Голунова пошёл какой-то разговор о «победе» гражданского общества. Пусть небольшой, но победе. Подтверждается эта идея решением судьи отправить Голунова не в СИЗО, а под домашний арест. Сторонники «маленькой победы», в общем-то самокритичны, но говорят так — мы вышли на протесты, мы стояли в одиночных пикетах и, обратите внимание, нас никто не бил, а могли бы. А не били, потому что гражданское общество показывает себя всё смелее — вот мусорные митинги тоже никто почти не разгонял. А всё это потому, что Путин всё слабее, он после пенсионной реформы потерял поддержку народа.

Всё это не более, чем самоуспокоение. Если бы богоносному народу бог шепнул, что отныне власть решила ограбить его и его детей, а народ это услышал, то протесты смели бы власть за пару дней. Ибо не было в современной истории России подобной всеобщей плётки для народа — она коснулась всех и каждого, их детей и внуков. Но народ почесал затылки и сошёлся на мнении, что да, ограбили, но жить можно — ведь не картофельные очистки едим. Мало кто заметил, что пенсионная затея власти — это была последняя возможность почувствовать пощёчину всем гражданам, без исключения. Но, поскольку граждане это съели, то съедят и всё остальное, ибо «всё остальное» насилие касается не всех, а только отдельных групп и персон.

Теперь конкретно о победе общества в деле Голунова. Тут все подчеркивают нестыковки в его обвинении. Конечно, то что дело шито белыми нитками видно за километр. Но кто сказал, что домашний арест дали из-за протестов? Почему не предположить, не нарушая принцип Оккама, что судья посмотрев доказательства, сказал «тщательнее надо, ребята, ваше обвинение — фуфло» но… всё же посадил Голунова под домашний арест, наплевав на интеллигенцию с табличками. Так правдивей, мне кажется. И у меня есть доказательство. Если власть теряет силы и вдруг испугалась протестов, то так же, как с Голуновым, должно быть и с остальными. Но нет, сегодня Леонида Волкова который отбыл 20 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга, после освобождения из спецприемника увозят в отдел полиции, а затем в суд, и там снова собираются судить за митинг в другом городе!!! А поскольку митинги были во множестве городов, то, по этой логике, то ему сидеть вечно. Вот тебе и «власть зашаталась» — а именно такими заголовками полон интернет.

И последнее. Конечно, петух в курятнике считает себя крутым пацаном. Он топчет кур и грозно кидается на ограду, если кто подойдёт. Но приходит хозяин и через пару часов ест наваристый бульон из этого петуха. Когда я видел, как люди становились в очередь на одиночный пикет!!!, а полицейские деловито рулеткой!!! проверяли расстояние, чтобы оно между людьми было не менее пяти метров, я вспоминал кадры хроники, где нацисты меряют циркулем голову еврею, чтобы отвести ему и ему подобным место в загоне. Теперь этот загон называется очередью на одиночный пикет, в котором стоят лучшие люди страны.

Нет никакой победы гражданского общества. К сожалению.

Джерело: Эхо Москвы

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