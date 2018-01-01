Путін тепер не пробачить Собчак

Зміна влади відбувається лише тоді, коли є на це запит. Але запиту немає, тому Путін і далі буде гарантом загнивання Росії

Мовою оригіналу Ну вот, Верховный суд отказал Ксении Собчак в её иске о неправомерности участия Владимира Путина в президентских выборах из-за его многочисленных сроков, которые он сидит в президентском кресле. Отказали правильно — не в смысле, что правильно вот так сидеть уже 18 лет и не думать

Володимир Путін та Ксенія Собчак

Зміна влади відбувається лише тоді, коли є на це запит. Але запиту немає, тому Путін і далі буде гарантом загнивання Росії

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Ну вот, Верховный суд отказал Ксении Собчак в её иске о неправомерности участия Владимира Путина в президентских выборах из-за его многочисленных сроков, которые он сидит в президентском кресле. Отказали правильно — не в смысле, что правильно вот так сидеть уже 18 лет и не думать уходить, а правильно, что судьям их жизнь дорога. И зарплата дорога. И дачи дороги, и служебные машины. И, понимая что Путин всё равно станет президентом, смешно было бы от всего этого отказываться, изображая из себя эдакого законника-диссидента. Какое тут диссидентство, если детей нужно обеспечить зарубежным образованием, что стоит недёшево.



Поэтому, не будем осуждать судей — их законное беззаконие мы видели в десятках фильмов и сериалах, читали во множестве книг. Кроме того, они, собственно, просто прочитали закон, как его можно было прочитать.

Можно было фразу «два срока подряд» прочитать как нарушающую Конституцию, а можно было прочитать, как конституционную. Вот они прочитали как конституционную и к их решению не придерёшься.

А ещё они поступили единственно правильным способом по одной важной причине, которую мы не учитываем.

Вот давайте спросим себя, а таков ли был бы результат, если бы дело происходило в Америке, скажем, или в Англии. Думаю, нет — голоса, хотя бы, разделились. Было бы разномыслие, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, потому что если бы власть наехала на судью-оппортуниста, то его бы защитила мощная оппозиционная партия, за которую половина страны. А, во-вторых, его бы защитило общественное мнение. Это общественное мнение обвинило бы президента в узурпации и злоупотреблении властью, и президент пошёл бы под импичмент.

Но у нас нет ничего, все ветви власти уничтожены. Нет судебной власти — она труслива и беззащитна; нет исполнительной власти — кто-то считает медведевское правительство самостоятельным в принятии решения? У нас нет СМИ — госканалы полируют мозги.

Но, главное и печальное, что у нас нет законодательной власти. Ведь всё, что нужно было сделать законодателям, это поправить Конституцию, убрав из неё одно единственное слово — «подряд».

И всё!

Но именно это слово, устраивающее Путина, устраивает и законодателей, потому что его бесконечное пребывание у власти, это гарантия такого же пребывания и их. Как справедливо учит история, смена власти происходит лишь тогда, когда есть на эту смену запрос. Но запроса сейчас нет, поэтому Путин и далее будет гарантом этого загнивания.

И во всей этой истории удивительно лишь то, как вся власть России может быть столько стойким и последовательным врагом своей же страны. Видеть, что страну могут спасти лишь изменения и бороться с этими изменениями ради своих личных интересов, могут только враги России.

Но в России таких людей называют патриотами.

И пару слов о Собчак. Я благодарен ей и утверждаю, что только глупцы могут заявлять, что она всё это делает для пиара.

Где тут пиар?

Что это даст ей электорально? Что, наши бабушки вдруг прозреют и, потрясённые смелостью Собчак, будут голосовать именно за неё?

Я благодарен ей, что она подняла главный вопрос — вопрос конституционный. И сделала это себе во вред, ибо тёплых отношений между Собчак и Путиным, о которых ходят всяческие слухи, больше не тёплые.

Покуситься на главное слово в Конституции, на котором держится сама путинская власть и путинское долголетие в этой власти — это прощено не будет.

Джерело: Эхо Москвы

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