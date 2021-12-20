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    Думки вголос

    Путін вистрелив останнім патроном, далі – війна

    Розумом Росію не зрозуміти - Путін вистрелив останнім патроном, далі – війна
    Розумом Росію не зрозуміти
    колаж: tsn.ua

    Захід відповів Росії однією фразою – диктувати ніхто не буде

    Мовою оригіналу

    Путин идет ва-банк. Он сначала пошел этими разговорами и количеством солдат, которые он нагнал туда, – это уже исчерпано. И, по всей видимости, – обратимся к аналитикам, которые знают тайны этих кремлевских хитросплетений.

    И тут я перехожу к выводу. Мне кажется, что это гигантская политическая ошибка, которая показывает абсолютное отчаяние Кремля. Потому что крыть больше нечем. Подобные требования – знаете, это когда брали Берлин и Паулюс – если я не ошибся, – подписывал капитуляцию. То есть вершина, апогей, потому что средств больше нет, дальше только война. Но Запад сказал, что будет, учитывая войну.

    И что произошло? Запад ответил, если говорить одной фразой – диктовать никто не будет, что в результате получилось? выкатили это требование, и получили по мордасам.

    У меня вопрос – конечно, в воздух, потому что Лаврову как сказали, так он и сделал. Но зачем вы это сделали? Вы вытащили, стрельнули последним патроном. Дальше – война. Потому что нет больше средств.

    Вы что, думали, что вот так вот вы Западу скажете: «а ну давай, в натуре, в комендатуре», – и он на это пойдет? Это для меня загадка – умом Россию не понять. И этот вопрос тоже.

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    Джерело: Эхо Москвы

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    Теги: Росія США війна Путін путінський режим
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    Путін вистрелив останнім патроном, далі – війна