Чому Лукашенко «похвалив» Зеленського

Лукашенко усвідомив, що не просто запахло смаженим, а й уже припікає

Події на Кавказі, вчорашній виступ Путіна справили враження на окремо взяту людину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Те, як Росія, яка декларувала свою функцію як «гаранта» безпеки вірмен (як у Вірменії, так і в Арцаху), кинула «підопічних», було показово. Ще більш показовим було те, що сказав Путін. Його «кавказькі» пасажі зводилися до одного – не слухав Кремль – отримав проблеми.

Але, якщо повернутися до валдайської промови, варто відзначити заяви про «російські міста», про кордони «русского мира» тощо. Де в усьому багатослів'ї Путіна не знайшлося місця навіть згадці про нібито «рівноправну співпрацю» РФ з колишніми «радянськими республіками». Є Росія та її бажання розмовляти на рівних із геополітичними центрами, а все інше – «русский мир». Додали до цього пасажі про цілі війни в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І, нарешті, теза про довгу війну та мілітаризація економіки, що може поставити хрест на бажанні розширити присутність у «цивільному сегменті» внутрішнього ринку.

Одним словом, те, що і так було зрозуміло, нарешті озвучено в єдиному програмному документі.

Те, що відбулося (демонстрація + декларація), справило враження на окремо взятого білоруса. Лукашенко усвідомив, що не просто запахло смаженим, а й уже припікає. Зокрема:

Москві вигідне пікірування Мінська з сусідами, але «вписуватися» в «захист» при зміні інтересів РФ (наприклад, домовитися з ЄС) Кремль не буде. Вірменія наочно показала

Гра в «рівноправність» і спроба вициганити якомога більше бонусів може швидко закінчитися – Путін дав зрозуміти, що сприймати «совєтиків» як рівноправних не збирається, а місткість ринку в РФ може і звузитися.

Альтернатива в економіці – запускати росіян як господарів – тобто віддавати їм активи.

Політика. Крім відносин цар-холоп, є і неприємна перспектива. Путін підвищував ставки натякаючи на запрошення до переговорів. Теми Білорусі там не звучало. Ба більше, у разі необхідності отримати більше бонусів за ключовими напрямами, Кремль може без жалю трохи «кинути» окремо взятого вусатого білоруса.

Одним словом, атмосфера загострюється і треба думати про власне майбутнє. Лукашенко вміє тримати ніс за вітром і тому сьогодні було одразу кілька цікавих заяв. Зокрема:

Будь ласка, читайте текст після реклами

про бажання мирного і доброго сусідства з «польським народом»

про те, що Зеленський все «робить правильно».

Останнє особливо примітне розшифровкою. Мовляв, вимагає виконання якихось тіньових домовленостей від партнерів. Як то кажуть, застереження за Фрейдом.

Ну і за Вагнерами. Мовляв були, приїжджали, повчили. Ще раз – «приїжджали», а не приїхали.

Товариш починає крутитися як вуж на сковорідці. Поки що не надто активно – адже ще теплішає, але не припікає. Буде припікати – почуємо ще дуже багато цікавого.