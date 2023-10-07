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Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

Чому Лукашенко «похвалив» Зеленського

glavcom.ua
Лукашенко намагається всидіти відразу на кількох стільцях
фото из открытых источников

Лукашенко усвідомив, що не просто запахло смаженим, а й уже припікає

Події на Кавказі, вчорашній виступ Путіна справили враження на окремо взяту людину.

Те, як Росія, яка декларувала свою функцію як «гаранта» безпеки вірмен (як у Вірменії, так і в Арцаху), кинула «підопічних», було показово. Ще більш показовим було те, що сказав Путін. Його «кавказькі» пасажі зводилися до одного – не слухав Кремль – отримав проблеми.

Але, якщо повернутися до валдайської промови, варто відзначити заяви про «російські міста», про кордони «русского мира» тощо. Де в усьому багатослів'ї Путіна не знайшлося місця навіть згадці про нібито «рівноправну співпрацю» РФ з колишніми «радянськими республіками». Є Росія та її бажання розмовляти на рівних із геополітичними центрами, а все інше – «русский мир». Додали до цього пасажі про цілі війни в Україні.

І, нарешті, теза про довгу війну та мілітаризація економіки, що може поставити хрест на бажанні розширити присутність у «цивільному сегменті» внутрішнього ринку.

Одним словом, те, що і так було зрозуміло, нарешті озвучено в єдиному програмному документі.

Те, що відбулося (демонстрація + декларація), справило враження на окремо взятого білоруса. Лукашенко усвідомив, що не просто запахло смаженим, а й уже припікає. Зокрема:

  • Москві вигідне пікірування Мінська з сусідами, але «вписуватися» в «захист» при зміні інтересів РФ (наприклад, домовитися з ЄС) Кремль не буде. Вірменія наочно показала
  • Гра в «рівноправність» і спроба вициганити якомога більше бонусів може швидко закінчитися – Путін дав зрозуміти, що сприймати «совєтиків» як рівноправних не збирається, а місткість ринку в РФ може і звузитися.
  • Альтернатива в економіці – запускати росіян як господарів – тобто віддавати їм активи.
  • Політика. Крім відносин цар-холоп, є і неприємна перспектива. Путін підвищував ставки натякаючи на запрошення до переговорів. Теми Білорусі там не звучало. Ба більше, у разі необхідності отримати більше бонусів за ключовими напрямами, Кремль може без жалю трохи «кинути» окремо взятого вусатого білоруса.

Одним словом, атмосфера загострюється і треба думати про власне майбутнє. Лукашенко вміє тримати ніс за вітром і тому сьогодні було одразу кілька цікавих заяв. Зокрема:

  • про бажання мирного і доброго сусідства з «польським народом»
  • про те, що Зеленський все «робить правильно».

Останнє особливо примітне розшифровкою. Мовляв, вимагає виконання якихось тіньових домовленостей від партнерів. Як то кажуть, застереження за Фрейдом.

Ну і за Вагнерами. Мовляв були, приїжджали, повчили. Ще раз – «приїжджали», а не приїхали.

Товариш починає крутитися як вуж на сковорідці. Поки що не надто активно – адже ще теплішає, але не припікає. Буде припікати – почуємо ще дуже багато цікавого.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко путін Вірменія

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