Новий супер гравець у «Вежах Кремля»

Золотов зміцнив свій вплив на МВС і переміг у конкурентній боротьбі з генштабом та ФСБ

Путін створює (або дає згоду на створення) другого центру сили в силовому блоці

Заворушення в Дагестані, реорганізація ПВК «Вагнер», передача важкого озброєння Кадирову мають спільну рису. Це вигодонабувач – командувач росгвардією Віктор Золотов.

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Ця персона істотно посилила свій вплив усередині груп еліт. І надзвичайно близька до того, щоб створити власну умовну «вежу Кремля». Природно, за повної згоди Володимира Путіна. Позицію Золотова я наголошував ще в середині 2022 року, коли той зник із публічного простору (в частині коментарів ходу «СВО»), але створював ареол героїв для підрозділів РГ і приданих їй. І, якщо згадати медійну атаку Кадирова і Пригожина на керівництво МО РФ (жовтень 2022 року), то критикували Шойгу. Золотова свідомо «не чіпали» і, якщо вже згадували, то в позитивному ключі.

Далі був рік підкилимної коридорної боротьби за місце під сонцем. І, якщо говорити по Дагестану, Золотов зміцнив свій вплив на МВС, якщо аналізувати кейс ПВК «Вагнер» – переміг у конкурентній боротьбі з ГУ ГШ і ФСБ.

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Залишається відкритим питання з підпорядкованістю залишків «імперії Пригожина» в Африці. Якщо і вони йдуть «під Золотова», то отримуємо «супергравця» в обоймі російських еліт.

А поки що ми стали свідком спроб створення силової противаги впливу Міністерства оборони РФ, що посилюється. Путін створює (або дає згоду на створення) другого центру сили в силовому блоці.