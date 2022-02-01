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    Путін стане останнім президентом Росії в її нинішніх розмірах

    • Мирослав Гай

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    Путін розбудив в Українцях козацтво - Путін стане останнім президентом Росії в її нинішніх розмірах
    Путін розбудив в Українцях козацтво
    фото з відкритих джерел

    Зараз у Києві є проблеми з цивільними набоями, бо населення купує зброю

    Путін увійде в українську та світову історію не тільки, як зазначено в британському словнику неологізмів Putin Khuilo, але і як один з творців Української нації.

    Напевно ніхто у світі не зробив стільки, як Путін у 21 сторіччі, для об'єднання української нації та її устремління до НАТО та ЄС.

    Більше того, скільки Путін зробив для українського Військово-промислового комплексу, не зробив ніхто, окрім Порошенка та Турчинова, бо Путін своєю агресією, змусив останніх розробити Ракетну програму і всі кошти пустити на Армію.

    Зараз у Києві є проблеми з цивільними набоями, бо населення купує зброю.

    Путін розбудив в Українцях козацтво.

    Так вже було тисячі разів в історії.

    Українці пашуть землю – Орда нападає – Українці воюють.

    Сотні років одне і те саме. Час закінчувати з цим.

    Бо це не НАТО розширюється на Схід, а країни, що в минулому були поневолені Російською Імперією, а згодом її наступником Радянським Союзом, що зазнали рабства, утисків, геноциду, та знищення, шукають в НАТО прихисту.

    Придушувати Україну вдавалося Росії завжди тільки терором та війною, і тільки на короткі, в історичному плані, періоди.

    Так, були виведені цілі покоління манкуртів, ассимильованих «граждан», але Кремль так і не зміг знищити Віру, Мову, а тепер і Армію.

    Бо Україна є матір'ю слав'янської культури, а не Росія, що намагається присвоїти нашу культурну спадщину.

    Попри Рабство, в прямому його значенні, Геноцид, Голодомор, цілеспрямоване знищення під час світових війн, ми вижили і нам цього не пробачили.

    Гадаю, що Путін останній, або передостанній президент РФ у таких великих кордонах Російської імперії. Далі буде все менше.

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    Джерело: блог Мирослава Гая

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    Теги: Росія історія війна Путін українці
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    Путін стане останнім президентом Росії в її нинішніх розмірах