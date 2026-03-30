У Німеччині поліція заарештувала українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Українця підозрюють у шпигунстві на користь російської розвідки

У Німеччині правоохоронці заарештували громадянина України Віталія М. за підозрою у шпигунстві за військовослужбовцем Збройних Сил України на користь розвідки країни-агресора РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

Повідомляється, що слідчі звернулися до слідчого судді Федерального верховного суду з клопотанням про видачу ордера на арешт громадянина України, якого затримали 27 березня 2026 року.

У чому підозрюють українця

«Віталій М., діючи від імені російської розвідувальної служби, щонайменше з листопада 2025 року збирав інформацію про чоловіка, який проживав у Німеччині та брав участь у бойових операціях українських збройних сил після початку російської агресивної війни. Ця операція зі стеження, ймовірно, також слугувала для підготовки до подальших розвідувальних операцій проти цілі в Німеччині», – йдеться в повідомленні німецької поліції.

Подібні випадки

Раніше німецькі правоохоронці повідомляли про інші подібні випадки:

У січні 2026 року двом громадянам України в Німеччині було висунуто обвинувачення в шпигунстві на користь російської розвідки. Як повідомляла Федеральна прокуратура, ішлося про Данила Б. і Владислава Т., затриманих 9 і 10 травня 2025 року, які відтоді перебували під вартою.

Згодом обвинувачення було пред’явлено і ще одному українцю – Євгену Б., заарештованому 13 травня 2025 року у Швейцарії та екстрадованому до Німеччини.

17 березня у Штутгарті перед судом постали троє громадян України, які проживають у Німеччині і є підозрюваними у справі про шпигунство на користь РФ.

«Главком» писав, що Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства. Служба безпеки Норвегії зазначила, що Росія планує зосередитися саме на архіпелазі Шпіцберген та материковій частині Арктики.

Варто зауважити, що в Норвегії наразі перебувають близько 100 тис. українських біженців. Тож РФ намагається все частіше вербувати українців в цьому регіоні з метою збору інформації для здійснення диверсій. «Російська розвідка може побачити користь у проведенні диверсійних операцій на цілях у Норвегії у 2026 році», – зауважили у Норвезькій службі внутрішньої безпеки.

Служба безпеки Норвегії припускає, що Росія продовжить шпигунські дії вздовж узбережжя країни, щоб слідкувати за критичною інфраструктурою. Крім цього цілями РФ можуть бути об’єкти у Норвегії, що пов’язані з підтримкою України у війні з Росією. Тому під загрозою перебувають і цивільні об’єкти.