«Гірше вже бути не може». Зеленський розповів про дефіцит зброї

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Гірше вже бути не може». Зеленський розповів про дефіцит зброї
Президент заявив про дефіцит Patriot
фото: dpa

Президент заявив про критичну нестачу Patriot і попередив про скорочення постачань через інші конфлікти

Президент України Володимир Зеленський заявив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot та попередив про ризик подальшого скорочення постачання зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Welt.

За словами глави держави, ситуація із забезпеченням системами протиповітряної оборони залишається складною і може погіршитися. Зеленський наголосив, що наразі Україна відчуває гостру нестачу комплексів Patriot. «У нас зараз такий дефіцит, гірше вже бути не може», – підкреслив він.

Президент також звернув увагу на фактори, які впливають на постачання озброєння Україні. Зокрема, він висловив незадоволення тим, що війна з Іраном відволікає міжнародних партнерів.

«Вони постійно контактують з Іраном і в них немає часу на Україну», – зазначив Зеленський, маючи на увазі американських переговірників.

За його словами, якщо бойові дії затягнуться, Україна може зіткнутися з подальшим скороченням обсягів військової допомоги. Президент підкреслив, що дефіцит систем ППО є критичним викликом для оборони країни.

Нагадаємо, що Україна та Німеччина підписали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги. 

За словами Мерца, до нового пакета допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси. Він також наголосив, що Німеччина залишається одним із ключових партнерів України за обсягами підтримки та зацікавлена у довгостроковій співпраці. Окремо сторони підписали угоду про оборонну взаємодію, яка передбачає поглиблення співпраці у військовій сфері.

