Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Цивільні отримають право на вогнепальну зброю? Заява глави МВС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Очільник МВС висловився щодо надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам
фото: Reuters

Міністр запевнив, що після теракту у столиці жодних масових перевірок власників зброї не буде

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував низку дискусійних питань, яка назріла після теракту в Києві, що стався 18 квітня. Про це інформує «Главком» із посиланням на допис глави МВС.

Зокрема, Клименко висловився щодо дій поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту.

«Ганебна, негідна поведінка. Це – сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників», – наголосив міністр.

Водночас він зауважив, що не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників: «Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили».

Також Клименко заявив, що психічний стан нападника був нестабільний і те, яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю – буде встановлено в межах розслідування.

Водночас міністр запевнив, що жодних масових перевірок власників зброї не буде.

Крім того, Клименко висловився щодо надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам: «Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву».

За словами очільника МВС, найближчим часом відбудуться експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Нагадаємо, наразі володіння травматичною та короткоствольною вогнепальною зброєю для цивільних – обмежене. Доступ і право володіння на неї мають лише деякі категорії громадян.

Як відомо, у лютому 2022 року, перед початком повномасштабної війни в Україні, Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Законопроєкт наразі прийнятий у першому читанні і далі не розглядався. Законопроєктом пропонується, зокрема, визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю; визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю.

У серпні 2024 року з'явилися законодавчі норми щодо декларування трофейної вогнепальної зброї та обмеження на види, які можна декларувати. Тоді Верховна Рада дозволила цивільним мати трофейну вогнепальну зброю для відсічі агресії Росії.

Теги: МВС зброя Ігор Клименко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua