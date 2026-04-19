Цивільні отримають право на вогнепальну зброю? Заява глави МВС

Міністр запевнив, що після теракту у столиці жодних масових перевірок власників зброї не буде

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував низку дискусійних питань, яка назріла після теракту в Києві, що стався 18 квітня. Про це інформує «Главком» із посиланням на допис глави МВС.

Зокрема, Клименко висловився щодо дій поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту.

«Ганебна, негідна поведінка. Це – сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників», – наголосив міністр.

Водночас він зауважив, що не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників: «Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили».

Також Клименко заявив, що психічний стан нападника був нестабільний і те, яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю – буде встановлено в межах розслідування.

Водночас міністр запевнив, що жодних масових перевірок власників зброї не буде.

Крім того, Клименко висловився щодо надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам: «Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву».

За словами очільника МВС, найближчим часом відбудуться експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Нагадаємо, наразі володіння травматичною та короткоствольною вогнепальною зброєю для цивільних – обмежене. Доступ і право володіння на неї мають лише деякі категорії громадян.

Як відомо, у лютому 2022 року, перед початком повномасштабної війни в Україні, Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Законопроєкт наразі прийнятий у першому читанні і далі не розглядався. Законопроєктом пропонується, зокрема, визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю; визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю.

У серпні 2024 року з'явилися законодавчі норми щодо декларування трофейної вогнепальної зброї та обмеження на види, які можна декларувати. Тоді Верховна Рада дозволила цивільним мати трофейну вогнепальну зброю для відсічі агресії Росії.