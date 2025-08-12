18 год. роботи щодня, два вихідних на рік: працівники з КНДР розповіли про умови праці в РФ

За даними російського уряду, у 2024 році до країни в'їхало понад 13 тис. північнокорейців, що в 12 разів більше, ніж роком раніше

Тисячі північнокорейців відправляються працювати до Росії, щоб заповнити дефіцит робочої сили, що виник в результаті розв'язаної росіянами війни в Україні. Умови, в яких вони утримуються, близькі до рабських. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування ВВС.

Зазначається, що Москва неодноразово зверталася до Пхеньяну за допомогою у війні, і КНДР відправляла Росії ракети, артилерійські снаряди та надавала своїх солдатів. Однак останнім часом, як розповіли представники південнокорейської розвідки, РФ все більше використовує північнокорейську робочу силу.

Кілька громадян КНДР, яким вдалося втекти від примусової праці в Росії, розповіли про нелюдські умови роботи та постійний контроль з боку наглядачів.

Один із чоловіків зазначив, що після прибуття до РФ їм заборонили спілкуватися з кимось та навіть озиратися довкола. Відразу після цього його відправили на будівництво багатоповерхівок, де зміни тривали понад 18 годин на добу. За словами втікачів, їхній робочий день починався о 6 ранку і закінчувався лише о 2 годині ночі наступного дня, а на рік вони отримували лише два вихідних.

«Прокидатися і розуміти, що доведеться прожити один і той же день знову і знову, було жахливо», – розповів інший будівельник, якому вдалося втекти з Росії минулого року. Він пригадав, як руки вранці зводило судомою після роботи напередодні і він не міг їх розтиснути.

Ще один працівник зауважив: «Деякі люди йшли з робочого місця, щоб поспати вдень, або засинали стоячи, але наглядачі знаходили їх і били. Здавалося, що ми просто вмираємо».

У розслідуванні йдеться, що покинути будівельний майданчик робітники не можуть ні вдень, ні вночі: за ними весь час стежать агенти північнокорейського департаменту державної безпеки. Робітники сплять у брудних, переповнених вантажних контейнерах, які кишать клопами, або на підлозі в недобудованих багатоповерхівках, затягнувши дверні отвори брезентом, щоб захиститися від холоду.

Один із робітників розповів, що одного разу на будівельному майданчику він впав з чотириметрової висоти, розбив обличчя і не міг більше працювати, але керівництво все одно не відпустило його до лікарні.

За даними російського уряду, у 2024 році до країни в'їхало понад 13 тис. північнокорейців, що в 12 разів більше, ніж роком раніше. Майже 8 тис. з них в'їхали за студентськими візами, але, за даними співробітників південнокорейської розвідки та експертів, насправді вони не студенти: Росія використовує цей прийом для обходу санкцій ООН.

Як повідомлялося, на перший план у відносинах між РФ та КНДР виходить посилене військово-технічне співробітництво. Зокрема, Росія передає Північній Кореї сучасні танки, артилерійські системи, безпілотники, засоби протиповітряної оборони, а також ракетне озброєння – зенітні ракети та балістичні ракети для підводних човнів. Крім того, відбувається передача бойових літаків МіГ-29, Су-27 і гелікоптерів Мі-8.