Головна Світ Соціум
search button user button menu button

18 год. роботи щодня, два вихідних на рік: працівники з КНДР розповіли про умови праці в РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
18 год. роботи щодня, два вихідних на рік: працівники з КНДР розповіли про умови праці в РФ
Втікачі розповіли, що прокидалися о 6 ранку і працювали до 2 години ночі наступного дня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними російського уряду, у 2024 році до країни в'їхало понад 13 тис. північнокорейців, що в 12 разів більше, ніж роком раніше

Тисячі північнокорейців відправляються працювати до Росії, щоб заповнити дефіцит робочої сили, що виник в результаті розв'язаної росіянами війни в Україні. Умови, в яких вони утримуються, близькі до рабських. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування ВВС.

Зазначається, що Москва неодноразово зверталася до Пхеньяну за допомогою у війні, і КНДР відправляла Росії ракети, артилерійські снаряди та надавала своїх солдатів. Однак останнім часом, як розповіли представники південнокорейської розвідки, РФ все більше використовує північнокорейську робочу силу.

Кілька громадян КНДР, яким вдалося втекти від примусової праці в Росії, розповіли про нелюдські умови роботи та постійний контроль з боку наглядачів.

Один із чоловіків зазначив, що після прибуття до РФ їм заборонили спілкуватися з кимось та навіть озиратися довкола. Відразу після цього його відправили на будівництво багатоповерхівок, де зміни тривали понад 18 годин на добу. За словами втікачів, їхній робочий день починався о 6 ранку і закінчувався лише о 2 годині ночі наступного дня, а на рік вони отримували лише два вихідних.

«Прокидатися і розуміти, що доведеться прожити один і той же день знову і знову, було жахливо», – розповів інший будівельник, якому вдалося втекти з Росії минулого року. Він пригадав, як руки вранці зводило судомою після роботи напередодні і він не міг їх розтиснути.

Ще один працівник зауважив: «Деякі люди йшли з робочого місця, щоб поспати вдень, або засинали стоячи, але наглядачі знаходили їх і били. Здавалося, що ми просто вмираємо».

У розслідуванні йдеться, що покинути будівельний майданчик робітники не можуть ні вдень, ні вночі: за ними весь час стежать агенти північнокорейського департаменту державної безпеки. Робітники сплять у брудних, переповнених вантажних контейнерах, які кишать клопами, або на підлозі в недобудованих багатоповерхівках, затягнувши дверні отвори брезентом, щоб захиститися від холоду.

Один із робітників розповів, що одного разу на будівельному майданчику він впав з чотириметрової висоти, розбив обличчя і не міг більше працювати, але керівництво все одно не відпустило його до лікарні.

За даними російського уряду, у 2024 році до країни в'їхало понад 13 тис. північнокорейців, що в 12 разів більше, ніж роком раніше. Майже 8 тис. з них в'їхали за студентськими візами, але, за даними співробітників південнокорейської розвідки та експертів, насправді вони не студенти: Росія використовує цей прийом для обходу санкцій ООН.

Як повідомлялося, на перший план у відносинах між РФ та КНДР виходить посилене військово-технічне співробітництво. Зокрема, Росія передає Північній Кореї сучасні танки, артилерійські системи, безпілотники, засоби протиповітряної оборони, а також ракетне озброєння – зенітні ракети та балістичні ракети для підводних човнів. Крім того, відбувається передача бойових літаків МіГ-29, Су-27 і гелікоптерів Мі-8.

Читайте також:

Теги: росія Північна Корея робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни різними способами прагнуть натиснути на українське суспільство, щоб воно погодилось на капітуляцію
Капітуляція? Про «перемовний трек» з Росією і завдання Умєрову
19 липня, 11:50
Росія «безпорадно «лізе зі штанів», сіє теорії змови, аби дискредитувати Україну та дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході
Кремль у Сирії продає «хімікати для ядерної бомби» від Міноборони України – ГУР
13 липня, 08:22
Міністр оборони зазначив, що його міністерство працює над планом закупівель обладнання до 2030-х років
Пісторіус відповів, чи готові війська Німеччини воювати з РФ у разі нападу на НАТО
14 липня, 17:59
Грем: Моїм друзям у Росії: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, не Байден і з ним жарти погані
«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії
1 серпня, 23:44
За словами посадовиці, орган виконавчої влади ЄС повністю зосереджений на виконанні ухвалених обмежень
Єврокомісія повідомила, коли набуде чинності новий санкційний пакет проти РФ
5 серпня, 18:32
Додатковий тиск на ринок Росії чинить уповільнення економіки Китаю
Росія готується до шокової ціни на нафту – розвідка
10 серпня, 14:15
Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершено
Лікар, поліцейська, мами з дітьми. Кого Росія вбила в Києві
1 серпня, 15:36
УАФ: Жорстока загарбницька війна триває, Росія щодня вбиває мирних українців
УАФ закликала футбольну спільноту відмовитися від матчів з російськими командами
6 серпня, 15:40
Вночі зафіксовано влучання 30 БПЛА на 12 локаціях
РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито
10 серпня, 10:20

Соціум

18 год. роботи щодня, два вихідних на рік: працівники з КНДР розповіли про умови праці в РФ
18 год. роботи щодня, два вихідних на рік: працівники з КНДР розповіли про умови праці в РФ
Йосип Пригожин розповів, що сталося із його зятем, який зник на війні в Україні
Йосип Пригожин розповів, що сталося із його зятем, який зник на війні в Україні
Дрони вдруге за тиждень атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані
Дрони вдруге за тиждень атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані
Польща депортує 57 українців через скандал на концерті Макса Коржа у Варшаві
Польща депортує 57 українців через скандал на концерті Макса Коржа у Варшаві
Як людям вдається дожити до 100 років: думка науковців
Як людям вдається дожити до 100 років: думка науковців
В'їзд до Польщі: скільки потрібно мати грошей при перетині кордону
В'їзд до Польщі: скільки потрібно мати грошей при перетині кордону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
13K
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків
7614
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні
5690
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
3247
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua