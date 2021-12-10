Безробіття в Європі: які країни ЄС випередили Україну

Безробіття у країнах Європейського союзу також не є рідкістю

Найвищий рівень безробіття спостерігається на постійному півдні Європи – Іспанії, Греції та Італії

У Європейському Союзі рівень безробіття у жовтні становив 6,7%. Про це повідомляє In Poland.

Найвищий рівень безробіття спостерігається на постійному півдні Європи – Іспанії, Греції та Італії. Там цей показник коливається від 9,4 до майже 15%. Тоді як в Україні, за даними Мінфіну, рівень безробіття у другому кварталі склав 10,3%.

За свіжими даними, які наводить видання In Poland, понад 30% молодих іспанців у віці до 25 років не мають роботи, а 16% – покинули школу до її закінчення.

Що таке рівень безробіття

Це кількісний показник, який визначається як відношення кількості безробітних до загальної чисельності економічно активного працездатного населення країни (регіону, соціальної групи), та вимірюється у відсотках.

За межами південної Європи з відносно високим рівнем безробітних громадян можна виділити шведів (8,7%) та фінів (7,5%).

Польща отримала непоганий результат, посівши четверте місце у рейтингу. Нижчий показник безробіття, ніж у Польщі (3,4%), зафіксували у:

Чехії (2,6%),

Нідерландах (2,9%),

Німеччині (3,3%).

Нагадаємо, українці частіше виїжджають до Польщі на заробітки.

Раніше повідомлялося, що Польща потребує більше українців на фермерські господарства та у сферу обслуговування.

Нагадаємо, на заробітки до Польщі приїжджає все більше іноземців, але агентства з наймання робітників все одно мають серйозні проблеми із виконанням заявок роботодавців.