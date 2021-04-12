Пожиттєвий правитель Росії любить нападати, коли цього ніхто не чекає

Українцям варто задуматися про те, чи готові вони до нової кризи у відносинах з Росією

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Российский зомбоящик захлебывается в лютой ненависти к Украине, российские войска перебрасываются к ее границам, а российские лидеры не скупятся на угрозы. Глядишь, со дня на день случится «инцидент» подобный тем, что организовали два агрессора в августе и ноябре 1939 года в Гляйвице и Майниле, и война между Россией и Украиной, о необходимости которой так долго говорили путинские пропагандоны, станет фактом. Так, вероятно, думают многие. Кто-то с ужасом, а кто-то с радостным нетерпением.

Хочу успокоить первых и разочаровать вторых: по крайней мере пока, войны не будет. Украина ее не начнет, а пожизненный правитель России любит нападать, когда этого никто не ждет. Сейчас о скорой войне не говорит только ленивый, фактор внезапности утрачен напрочь, так что речь, по-моему, идет не столько о войне, сколько о масштабной военной демонстрации. Тоже, конечно, не подарок, но все же лучше, чем война.

Впрочем, за точность этого прогноза не поручусь: кто поймёт логику маньяка? Какие цели он преследует, затевая, будем считать, военную демонстрацию, неизвестно. Может просто заскучал в своем стерильном бункере. Или пытается отвлечь внимание почтенной публики от своего страшного врага, имя которого боится произнести. Или проверяет на прочность Украину и всех ее друзей на Западе.

Так или иначе, украинцам стоит задуматься о том, готовы ли они к новому кризису в отношениях с Россией. Осознают ли, что рано или поздно он случится, а надежды на скорый прием в НАТО по большому счету иллюзорны? Приём в этот альянс – сложный бюрократический процесс, исход которого далеко не очевиден. Точнее, боюсь, удручающе очевиден.

Тишайшие европейцы предпочитают не огорчать Россию, полагая что худой, но привычный и взаимовыгодный мир с ней всяко лучше доброй ссоры. Жертвовать своими интересами ради помощи Украине они не станут. Произнесут приличествующие случаю слова, введут аккуратные санкции и вернутся к своим заботам.

Еще вчера на этом можно было бы поставить точку, но сегодня – уже многоточие. Причина в том, что в далеком Вашингтоне у власти нынче находится не экспансивный поклонник всех мировых деспотов, имени которого я не припомню, а совсем другой человек – многоопытный Джо Байден. Он немолод, порой, как кажется, засыпает на ходу, но дело свое знает. И, возможно, главное – умеет слушать специалистов. Которые, вероятно, подскажут ему, что от удушающе-братских объятий ее воинственного соседа Украину спасёт только договор безопасности с США. По типу тех, что давно связывают США с Японией и Республикой Кореей.

Такой же двусторонний договор США с Украиной дал бы ей полноценные гарантии безопасности, ничуть не хуже тех, что имеют члены НАТО. Заключить же его можно без проволочек: никого из союзников по НАТО уламывать не придётся.

Уместно предположить, что, при должном отношении властей Украины к своим обязанностям, договор безопасности с США позволил бы ей совершить и мощный рывок в экономическом развитии. Именно так случилось в Японии и в Республике Корее. Почему это не может повториться в Украине?

Ежу, как говорится, понятно, что такой неожиданный поворот вызвал бы бешеную реакцию России. Но наверняка не привел бы две ядерные сверхдержавы к войне. Она по определению невозможна: никто ведь не знает, в какой момент одна из высоких воюющих сторон решит, что пора запускать ракеты судного дня. Иди потом разбирайся, кто как мученик попадет в рай, а кто просто сдохнет. Российские вожди точно не из таких: они хотят жить. И жить долго, богато и счастливо, так, чтобы у них все было, а им за это ничего не было. Пошумят и успокоятся.

И, наконец, последнее. В уже далеком 1994 году классик американской политической науки Збигнев Бжезинский писал: «Россия не может быть одновременно империей и демократией. Без Украины она перестанет быть империей, а с Украиной, подкупленной и подчиненной, неминуемо в нее превратится». Каюсь, тогда эти слова показались мне не основанными ни на чем, кроме общеизвестной неприязни автора к моей стране. Сегодня, напротив, я считаю их провидческими. Именно поэтому договор безопасности с США может не только определить судьбу Украины, но и положить конец имперским фантазиям России. Честное слово, ей давно пора от них избавиться. Чтобы попробовать для разнообразия стать нормальным демократическим государством.

«Позвольте, – возразят мне скептики, – заключив договор безопасности с США, Украина навсегда потеряет надежду на возвращение Донбасса. Это очень серьезное возражение. Но, положа руку на сердце, всем уже понятно, что в нынешних обстоятельствах Россия не допустит в Донбассе, точнее, в ОРДЛО, никакой власти, кроме марионеточной пророссийской. Формальное возвращение контролируемого такой «властью» Донбасса всего лишь легализует ее в правовом поле Украины в качестве главного агента российского влияния, надежду и опору всех пророссийских сил. Которых в Украине немало. На реальное возвращение Донбасса, по-моему, совсем не похоже. Вариант Приднестровья в чистом виде.

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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