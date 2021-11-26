Від президента чекають важливих заяв. Але чи будуть вони?

Найкращий брифінг – це оприлюднення кадрових указів

Мене спитали, які б поради, як колишній прессекретар президента, я б дала Зеленському.

У мої пріорітети точно не входить консультувати його офіс, тому жодних порад, окрім того, що на Банковій мають працювати професіонали, а не аматори.

Але в контексті оголошеної пресконференціі, як колишній журналіст і прессекретар, якій вдалося вибудувати хороші професійні взаємини з пресою, які і досі допомогають, дозволю собі кілька думок:

1. Не варто принижувати журналістів дешевими заграваннями. Час шашликів і шаурми минув. В умовах політичної кризи і повної втрати довіри суспільства і медіа, найкращий вихід – це класичний, «скучний» брифінг в ОП, без сосисок і гамбургерів. Це тільки дратує. Журналісти – не фуршетники.

2. Не варто принижувати журналістів цензурою, одноосібно визначаючи, хто «впливовий», хто ні.

3. Не варто брехати.

4. Не варто вигадувати нову брехню, аби перебити стару брехню.

5. Журналісти люблять новини. Найкращий брифінг – це оприлюднення кадрових указів.

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Джерело: блог Ірини Геращенко

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