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    Думки вголос

    Не варто принижувати журналістів цензурою

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

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    Від президента чекають важливих заяв. Але чи будуть вони? - Не варто принижувати журналістів цензурою
    Від президента чекають важливих заяв. Але чи будуть вони?
    фото: Офіс президента України

    Найкращий брифінг – це оприлюднення кадрових указів

    Мене спитали, які б поради, як колишній прессекретар президента, я б дала Зеленському.

    У мої пріорітети точно не входить консультувати його офіс, тому жодних порад, окрім того, що на Банковій мають працювати професіонали, а не аматори.

    Але в контексті оголошеної пресконференціі, як колишній журналіст і прессекретар, якій вдалося вибудувати хороші професійні взаємини з пресою, які і досі допомогають, дозволю собі кілька думок:

    1. Не варто принижувати журналістів дешевими заграваннями. Час шашликів і шаурми минув. В умовах політичної кризи і повної втрати довіри суспільства і медіа, найкращий вихід – це класичний, «скучний» брифінг в ОП, без сосисок і гамбургерів. Це тільки дратує. Журналісти – не фуршетники.

    2. Не варто принижувати журналістів цензурою, одноосібно визначаючи, хто «впливовий», хто ні.

    3. Не варто брехати.

    4. Не варто вигадувати нову брехню, аби перебити стару брехню.

    5. Журналісти люблять новини. Найкращий брифінг – це оприлюднення кадрових указів.

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    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗМІ Володимир Зеленський журналіст час
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    Не варто принижувати журналістів цензурою