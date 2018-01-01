НКРЕКП: голосуємо за одне, на ділі робимо інше

Дві копійки про суд

У березні минулого року НКРЕКП на засіданні комісії проголосувала за непідвищення ціни е/е. Але в опублікованій постанові було підвищення на 1,8% (1,3 млрд грн). Суть не стільки у підвищенні, як у тому, що голосувати за одне, а публікувати інше, то не найкращий результат реформи і незалежності регулятора. Тому був судовий позов про скасування

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

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НКРЕКП

Дві копійки про суд

У березні минулого року НКРЕКП на засіданні комісії проголосувала за непідвищення ціни е/е. Але в опублікованій постанові було підвищення на 1,8% (1,3 млрд грн). Суть не стільки у підвищенні, як у тому, що голосувати за одне, а публікувати інше, то не найкращий результат реформи і незалежності регулятора.

Тому був судовий позов про скасування такого підвищення (оптовоі ринкової ціни) у Київський окружний адмін суд. Суддя - Євгеній Аблов.

Пан Аблов зразу призначив суддівську колегію (троє суддів) «у зв'язку із складністю справи». Хоча раніше аналогічні спори у тому ж адмінсуді судді розглядали одноосібно.

Потім не прийшов на засідання представник НКРЕКП. Засідання перенесли.

Потім, кажуть, одна із трійки суддів захворіла - засідання перенесли.

Потім пан суддя Аблов згадав, що справа може стосуватися багатьох суб'єктів і тому треба про неї зробити публікацію в Урядовому Кур'єрі. Засідання перенесли.

Дуже цікаво, що буде на четвертому засіданні.

До речі, потім в НКРЕКП був ще один аналогічний випадок, коли голосували за одне, а опубліковане інше. Той же Адмін суд вже через декілька днів призупинив таке рішення.

Але мусимо іти правовим судовим шляхом. Бо інакше можемо скотитися до найжорстокішого, що тільки може бути - прокляття, яке не має строку давності.

Джерело: блог Андрія Геруса

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