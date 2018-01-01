  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Герус
    Думки вголос

    НКРЕКП: голосуємо за одне, на ділі робимо інше

    Дві копійки про суд
    У березні минулого року НКРЕКП на засіданні комісії проголосувала за непідвищення ціни е/е. Але в опублікованій постанові було підвищення на 1,8% (1,3 млрд грн). Суть не стільки у підвищенні, як у тому, що голосувати за одне, а публікувати інше, то не найкращий результат реформи і незалежності регулятора. Тому був судовий позов про скасування
    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Сьогодні, 18:05
    • Розсилка
    НКРЕКП
    НКРЕКП

    Дві копійки про суд

    У березні минулого року НКРЕКП на засіданні комісії проголосувала за непідвищення ціни е/е. Але в опублікованій постанові було підвищення на 1,8% (1,3 млрд грн). Суть не стільки у підвищенні, як у тому, що голосувати за одне, а публікувати інше, то не найкращий результат реформи і незалежності регулятора.

    Тому був судовий позов про скасування такого підвищення (оптовоі ринкової ціни) у Київський окружний адмін суд. Суддя - Євгеній Аблов.

    Пан Аблов зразу призначив суддівську колегію (троє суддів) «у зв'язку із складністю справи». Хоча раніше аналогічні спори у тому ж адмінсуді судді розглядали одноосібно.

    Потім не прийшов на засідання представник НКРЕКП. Засідання перенесли.

    Потім, кажуть, одна із трійки суддів захворіла - засідання перенесли.

    Читайте також

    Потім пан суддя Аблов згадав, що справа може стосуватися багатьох суб'єктів і тому треба про неї зробити публікацію в Урядовому Кур'єрі. Засідання перенесли.

    Дуже цікаво, що буде на четвертому засіданні.

    До речі, потім в НКРЕКП був ще один аналогічний випадок, коли голосували за одне, а опубліковане інше. Той же Адмін суд вже через декілька днів призупинив таке рішення.

    Але мусимо іти правовим судовим шляхом. Бо інакше можемо скотитися до найжорстокішого, що тільки може бути - прокляття, яке не має строку давності.

    Джерело: блог Андрія Геруса

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    енергетика суд НКРЕКП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ілля Варламов
    Ілля Варламов

    бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ