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    Думки вголос

    Про блогера олігарха, який допомагає енергетичній монополії шантажувати країну

    • Андрій Герус

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Про блогера олігарха, який допомагає енергетичній монополії шантажувати країну

    За останні роки ви ніколи не чули заяв Яценюка проти імпорту із РФ антрациту чи коксівного вугілля, бо його імпортують ДТЕК та Метінвест

    «Патріот» Арсеній Яценюк виступив проти імпорту електроенергії, незважаючи на її поточні масштабні дефіцити.

    Якщо ви забули, це той колишній ПМ, за якого відбулися віялові відключення електроенергії у 2014р. Це той, за якого імпорт е/е із РФ ішов весь 2015 рік, і плавно перейшов у Роттердам+.

    Це той керівник уряду, за правління якого передали дизельпровід Медведчуку – почалася експансія російського дизелю на український ринок, російської пропаганди на телебачення, а російських грошей у політику.

    Це той ПМ, у якого не цуралися вкрасти навіть на проекті «Стіна» між Україною та РФ. Це той, за урядування якого поставки енергетичного вугілля із «ЛДНР» складали 40% нашого споживання (купляв ДТЕК) і «патріота» це не хвилювало, бо купляли «правильні» люди.

    За останні роки ви ніколи не чули заяв Яценюка проти імпорту із РФ антрациту чи коксівного вугілля, бо його імпортують ДТЕК та Метінвест.

    Але час розставляє все на свої місця і сьогодні Яценюк звичайний придворний блогер олігарха, який допомагає енергетичній монополії шантажувати країну.

    Тим часом, сьогодні вночі ДТЕК вивів у аварійний ремонт ще один блок на Добротвірській ТЕС. Всього у аварійному ремонті вже 13 енергоблоків, із яких 12 належать групі ДТЕК.

    Хлопці, закінчуйте вже із тими зупинками, видихайте – все одно електроенергія у всіх буде.

    P.S. Після проходження зимового періоду імпорт е/е із РФ обмежувати будемо, але обов’язково із обмеженнями/спец.митами для коксівного та антрацитового вугілля.

    Джерело: блог Андрія Геруса

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ТЕС телебачення Арсеній Яценюк вугілля імпорт електроенергія ДТЕК
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