Генштаб вперше показав ЗРК Iris-T на бойовому чергуванні. Фоторепортаж

IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Розробку завершено в 2014 році.

В конструкції IRIS-T SLM втілено принцип повної незалежності від шасі. Натомість, всі компоненти сумісні за габаритами та кріпленнями зі стандартними ISO 20-футовими контейнерами та можуть бути транспортовані будь-якими транспортними засобами, наприклад вантажівками. Завдяки сумісності габаритів зі стандартним контейнером було істотно спрощено перевезення ракет літаками, кораблями, тощо. Крім іншого, систему можна перевозити військово-транспортними літаками C-130 та A400M.

Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під'єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб. В стандартній комплектації РЛС, пункт управління, та пускові установки разом з ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.