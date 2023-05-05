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Генштаб вперше показав ЗРК Iris-T на бойовому чергуванні. Фоторепортаж

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генштаб вперше показав ЗРК Iris-T на бойовому чергуванні. Фоторепортаж
У конструкції IRIS-T SLM втілено принцип повної незалежності від шасі
фото ілюстративне

Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей

Генеральний штаб Збройних сил України показав зенітний ракетний комплекс Iris-T, який працює в Україні. Відповідні фото опублікувала пресслужба у Facebook.

«ЗРК Iris-T на бойовому чергуванні. Разом переможемо! Слава Україні!», – йдеться в повідомленні.

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IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Розробку завершено в 2014 році.

В конструкції IRIS-T SLM втілено принцип повної незалежності від шасі. Натомість, всі компоненти сумісні за габаритами та кріпленнями зі стандартними ISO 20-футовими контейнерами та можуть бути транспортовані будь-якими транспортними засобами, наприклад вантажівками. Завдяки сумісності габаритів зі стандартним контейнером було істотно спрощено перевезення ракет літаками, кораблями, тощо. Крім іншого, систему можна перевозити військово-транспортними літаками C-130 та A400M.

Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під'єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб. В стандартній комплектації РЛС, пункт управління, та пускові установки разом з ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.

Нагадаємо, триває 436-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: ЗСУ війна Генштаб

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