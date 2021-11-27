«Джерело даних про держпереворот» так само свідчило про «повій Трампа»

Про достовірні джерела президента Зеленського

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Немного о «достоверных источниках данных о подготовке государственного переворота», на которые ссылается Зеленский (в том числе во время пресс-марафона).

Buzzfeed News и его журналист Кристофер Миллер - это тот самый источник «компромата на Трампа». Помните в 2017-м появилась скандальная информация «из достоверных источников», что Трамп, когда был в Москве, потребовал себе тот самый номер в гостинице, где останавливался Барак Обама с женой, нанял проституток и потребовал, чтоб они помочились на кровать, в которой спал Обама. И вот за этот «kompromat» (в «данных расследования» именно вот так и написано в английском варианте) ФСБ РФ и держит Трампа.

Еще раз: о «заговорщике Лаптеве, готовящем переворот на миллиард Ахметова» «достоверные данные» опубликовал тот самый «американский медиапроект», что собрал и опубликовал «компромат на Трампа, которым его точно контролирует ФСБ».

Ну вот не надо экономить там, где не надо...

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Джерело: блог Олексія Голобуцького

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