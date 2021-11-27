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    Думки вголос

    «Джерело даних про держпереворот» так само свідчило про «повій Трампа»

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
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    Пресмарафон президента України Володимира Зеленського - «Джерело даних про держпереворот» так само свідчило про «повій Трампа»
    Пресмарафон президента України Володимира Зеленського
    фото: president.gov.ua

    Про достовірні джерела президента Зеленського

    Мовою оригіналу

    Немного о «достоверных источниках данных о подготовке государственного переворота», на которые ссылается Зеленский (в том числе во время пресс-марафона).

    Buzzfeed News и его журналист Кристофер Миллер - это тот самый источник «компромата на Трампа». Помните в 2017-м появилась скандальная информация «из достоверных источников», что Трамп, когда был в Москве, потребовал себе тот самый номер в гостинице, где останавливался Барак Обама с женой, нанял проституток и потребовал, чтоб они помочились на кровать, в которой спал Обама. И вот за этот «kompromat» (в «данных расследования» именно вот так и написано в английском варианте) ФСБ РФ и держит Трампа.

    Еще раз: о «заговорщике Лаптеве, готовящем переворот на миллиард Ахметова» «достоверные данные» опубликовал тот самый «американский медиапроект», что собрал и опубликовал «компромат на Трампа, которым его точно контролирует ФСБ».

    Ну вот не надо экономить там, где не надо...

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    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: переворот Володимир Зеленський президент
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    «Джерело даних про держпереворот» так само свідчило про «повій Трампа»