Як українці несвідомо принижують власні спецслужби

Хто стоїть за вибухами та пожежами на території РФ?

По роботі я вимушений регулярно дивитись і читати всіляке, в тому числі і російських експертів, і ефіри російського ТБ. Ось, подивився запис одного з підсумкових п’ятничних ефірів опозиційного російського телеканалу. Ведучий з черговим експертом обговорювали вибух безпілотника над квартирою Путіна в Кремлі: мовляв, українські експерти практично одноголосно погодились, що це ніяка не спецоперація України, а якісь внутрішньоросійські розборки, навіть факти якісь на доказ цього наводять.

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Знаєте, я точно не військовий експерт ніяким боком. Але я в принципі не можу прийняти для себе це твердження: «це все вони самі, Україна ні до чого». Одна справа, коли щось подібне в офіційному зверненні розповідає союзникам Зеленський – передусім щоб дати їм на що послатись у звичній дипломатичній риториці на тему «ми не можемо звинувачувати Україну». Інша ж справа – оприлюднення варіанту «ми ні при чому» для внутрішнього споживання і для трансляції ворогу.

Взагалі мені категорично не подобається ця новомодна тенденція: коли на повному серйозі, з якоюсь поважною аргументацією на загальноукраїнську аудиторію стверджують, що і Прілєпіна не СБУ «злегка оздоровила», і Татарському скульптуру абсолютно точно без наших спецслужб ваяли, і Кремль ні в якому випадку не ми атакували безпілотником, і на окупованих Херсонщині і Запоріжчині підриви є суто внутрішніми розборками, ми стосунку не маємо, і бавовна на Білгородщині – не ЗСУ і не СБУ...

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Я ж виходжу з установок банальної «бритви Оккама»: найбільш просте і логічне пояснення з високою ймовірністю є і найбільш реальним. Всі ці хитросплетіння, складні конспірологічні версії, підтягування неявних зв’язків, всі ці «Башни Кремля»... Все це надмір, без реальних підстав і без сенсу як для нас. Ба навіть шкідливий.

Вони нам вороги? Вороги, без варіантів. Ми намагаємось їх знищити всіма доступними способами? Намагаємось. Ну от вам і найбільш очевидна версія «чиїх рук це справа».

Не треба принижувати нашу СБУ, спецпідрозділи ЗСУ, ГУР, інші спецслужби. Вони діють, діють постійно і на всіх напрямках, активно примножують ворожі трупи і деморалізують ворога. А не жують тихо шмарклі, набираючи якусь теоретичну базу і заповнюючи стоси з даними.