Травень буде спеконтим. Що нас чекає на фронті
Одне можна сказати точно – війна продовжується, як і активні бойові дії
Травень обіцяє бути більш ніж спекотним і насиченим у сенсі різноманітних подій, пов’язаних із російсько-українською війною.
На календарі лише 6 травня, а їх уже дуже багато. І атака на гіпермаркет у Херсоні, де загинуло багато мирних жителів, і безпілотники над Кремлем…
Істеричну заяву зробив Пригожин про нібито запланований вихід «вагнерівців» з Бахмута.
Щось прогнозувати за такого динамічного розвитку подій складно. Одне можна сказати точно – війна продовжується, як і активні бойові дії. Ми бачимо, як ворог останні дні намагався атакувати ракетами та дронами Київ, Одесу та інші регіони.
Прогноз у цьому випадку лише один – ми не повинні розслаблятися, тому що від Кремля можна очікувати все, що завгодно. Може не бути обстрілів тижнями, а потім окупанти посеред ночі запускають кілька десятків ракет.
Щодо контрнаступу ЗСУ, то він, звичайно, буде. Але дізнаємося ми про це, коли він вже розпочнеться. І це правильно. По-іншому ніяк.
Якщо торкатися внутрішньополітичного питання, то, звичайно, важливе забезпечення ЗСУ всім необхідним. А ще – повернення виплат 30 тисяч військовим.
Активно просуваю цю тему та сподіваюся, що Верховна Рада цього місяця знайде сили розблокувати законопроєкт, який не дозволяє запрацювати цим виплатам.
Коментарі — 0