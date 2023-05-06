Травень буде спеконтим. Що нас чекає на фронті

Одне можна сказати точно – війна продовжується, як і активні бойові дії

Травень обіцяє бути більш ніж спекотним і насиченим у сенсі різноманітних подій, пов’язаних із російсько-українською війною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На календарі лише 6 травня, а їх уже дуже багато. І атака на гіпермаркет у Херсоні, де загинуло багато мирних жителів, і безпілотники над Кремлем…

Істеричну заяву зробив Пригожин про нібито запланований вихід «вагнерівців» з Бахмута.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щось прогнозувати за такого динамічного розвитку подій складно. Одне можна сказати точно – війна продовжується, як і активні бойові дії. Ми бачимо, як ворог останні дні намагався атакувати ракетами та дронами Київ, Одесу та інші регіони.

Прогноз у цьому випадку лише один – ми не повинні розслаблятися, тому що від Кремля можна очікувати все, що завгодно. Може не бути обстрілів тижнями, а потім окупанти посеред ночі запускають кілька десятків ракет.

Щодо контрнаступу ЗСУ, то він, звичайно, буде. Але дізнаємося ми про це, коли він вже розпочнеться. І це правильно. По-іншому ніяк.

Якщо торкатися внутрішньополітичного питання, то, звичайно, важливе забезпечення ЗСУ всім необхідним. А ще – повернення виплат 30 тисяч військовим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Активно просуваю цю тему та сподіваюся, що Верховна Рада цього місяця знайде сили розблокувати законопроєкт, який не дозволяє запрацювати цим виплатам.