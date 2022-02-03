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    У Львові та Харкові з’являться генконсульства Туреччини

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    Сторони уклали низку угод про розширення співпраці України і Туреччини&nbsp; - У Львові та Харкові з’являться генконсульства Туреччини
    Сторони уклали низку угод про розширення співпраці України і Туреччини 
    фото: Офіс президента

    Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні

    Туреччина ухвалила рішення відкрити свої генеральні консульства у Харкові та Львові. Натомість Україна підвищить статус дипустанови в Анталії до генерального консульства. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Рішення ухвалили під час офіційного візиту Ердогана до Києва.

    «Ми вітаємо намір Турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити генеральні консульства в Харкові та у Львові», – повідомив глава України.

    Також Зеленський розповів про підвищення статусу консульської установи в Анталії. Це, за словами українського президента, дасть змогу ще ефективніше захищати інтереси громадян України.

    Сьогодні у Києві відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Ердоган та Зеленський після перемовин підписали низку документів та виступити із заявами перед представниками засобів масової інформації.

    Кількома годинами раніше Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав почесну варту в Києві гаслом «Слава Україні».

    Додамо, що 3 лютого Україна і Туреччина уклали угоду про зону вільної торгівлі.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган дипломатія посольство Володимир Зеленський Україна президент
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    У Львові та Харкові з’являться генконсульства Туреччини