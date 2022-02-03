У Львові та Харкові з’являться генконсульства Туреччини

Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні

Туреччина ухвалила рішення відкрити свої генеральні консульства у Харкові та Львові. Натомість Україна підвищить статус дипустанови в Анталії до генерального консульства. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Рішення ухвалили під час офіційного візиту Ердогана до Києва.

«Ми вітаємо намір Турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити генеральні консульства в Харкові та у Львові», – повідомив глава України.

Також Зеленський розповів про підвищення статусу консульської установи в Анталії. Це, за словами українського президента, дасть змогу ще ефективніше захищати інтереси громадян України.

Сьогодні у Києві відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Ердоган та Зеленський після перемовин підписали низку документів та виступити із заявами перед представниками засобів масової інформації.

Кількома годинами раніше Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав почесну варту в Києві гаслом «Слава Україні».

Додамо, що 3 лютого Україна і Туреччина уклали угоду про зону вільної торгівлі.