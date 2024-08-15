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Лукашенко почав шантажем випрошувати мирні переговори

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Лукашенко почав шантажем випрошувати мирні переговори
Говорячи про «червону кнопку», Лукашенко заявив, що «по периметру Білорусі та РФ вже натиснули червоні ці кнопки» й «залишилося тільки «найчервонішу» натиснути»
фото: з відкритих джерел

Білоруський диктатор заявив про готовність застосувати ядерну зброю, якщо іноземні війська перетнуть кордон

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів. Повномасштабне вторгнення РФ він назвав «бійкою».  Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

«Сядьмо за стіл переговорів і закінчимо цю бійку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна»,  – зазначив він.

Лукашенко вважає, що відповідальність за розпочату Росією війну в Україні несе Захід. «Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять – високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б'ють один одного – українці, росіяни – нехай у цьому казані всі подохнуть», – сказав білоруський диктатор.

Лукашенко стверджує, що операція ЗСУ у Курській області РФ показує неготовність України до миру. За його словами, Україна нібито винна у продовженні «ескалації цієї напруженості».

Також Білоруський диктатор заявив про готовність застосувати ядерну зброю, якщо іноземні війська перетнуть кордон.

Говорячи про «червону кнопку», Лукашенко заявив, що «по периметру Білорусі та РФ вже натиснули червоні ці кнопки» й «залишилося тільки «найчервонішу» натиснути».

«Коли тут з'явилася тактична ядерна зброя, я їм (Заходу – «Главком») прямо сказав – хоч вони там і кажуть: дурний, застосує зброю: «Ми не збираємося ніякої зброї застосовувати, поки ви не наступите на наш державний кордон. Він же – кордон нашої Союзної держави», – заявив президент Білорусі. 

Раніше повідомлялося, що Білорусь перекидає танки до кордону з Україною. Міноборони Білорусії повідомило, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусії приведені в готовність.

Нагадаємо, що напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Читайте також: «Я не вічний». Лукашенко порадив білорусам готуватися до нового президента 
Теги: Білорусь Олександр Лукашенко переговори

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