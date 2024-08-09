Україна направила в Курську область одну з найпотужніших бригад – Forbes

У вторгненні беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців

До спецоперації у Курській області долучилася одна з найкраще оснащених і найшвидших українських бригад – 80-та десантно-штурмова бригада. Про це пише Forbes.

«На відео, що поширилося в соціальних мережах у четвер, зафіксовано, як танк Т-64БВ або Т-80БВ, саперна машина УР-77, інженерна машина ІМР-2, а також БТР-80 і колісні бронетранспортери Stryker американського виробництва проїжджають повз українську мінометну бригаду... З контексту зрозуміло, що на відео зафіксовані перші моменти серйозного українського наступу на російські позиції», – йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначає видання, таке поєднання колишніх радянських і колишніх американських машин є тільки у 80-й десантно-штурмовій бригаді. І участь 80-ї штурмової – однієї з найкращих українських бригад – підкреслює масштаб української операції з вторгнення в Курську область.

Раніше проукраїнські сили вже здійснювали рейди через кордон на південь Росії. Але ці рейди були невеликими за масштабом і ніколи не тривали більше кількох днів. Найбільше вони були спрямовані на те, щоб поставити російських лідерів у незручне становище.

Однак, як підкреслюють у Forbes, нинішня українська операція відрізняється від інших. У ній беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців: 22-га і 88-та механізовані бригади та 80-та десантно-штурмова бригада.

«З кожною годиною стає дедалі зрозуміліше, що те, що відбувається в Курську, – не рейд, це дійсно вторгнення», – ідеться в статті.

Forbes підкреслює, що те, що українці вкладають у це вторгнення значні ресурси, не гарантує його успіху. Адже проти 10 000 українських військовослужбовців може виступити російське Північне угруповання військ, яке налічує близько 48 000 військовослужбовців.

Однак наразі Північне угруповання зав'язло у Вовчанську за 90 миль на південний схід від Суджі, російського прикордонного міста, що є центром українського вторгнення. Таким чином, зазначає Forbes, очевидно, що українські бригади навмисно перетнули кордон у тому місці, де Північне угруповання військ було найнижчим за чисельністю.

«Те, чи вдасться Північному угрупованню військ перекинути сили до Суджі і наскільки швидко, може стати вирішальним фактором у результаті триденного українського вторгнення. Якщо росіяни діятимуть швидко, вони зможуть уповільнити або навіть звести нанівець успіхи українців. Якщо ж вони рухатимуться повільно, то можуть втратити набагато більшу частину Курської області через наступаючі українські колони», – вважають журналісти видання.

Нагадаємо, російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

У Курській області тривають бойові дії. Як зазначає The Telegraph, менш ніж за 48 годин Україна взяла під контроль більше території, ніж за весь контрнаступ влітку 2023 року. Наступ на Курськ показує, що Росія не винесла уроків із захоплення Ростова ПВК «Вагнером» під час заколоту в червні 2023 року.