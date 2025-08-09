Зеленський ввів санкції проти низки енергетичних структур Росії

Україна синхронізувала санкції США, націлені на енергетику та ВПК Росії: названо ключові цілі

Уповноважений Офісу президента з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що Україна на 100% синхронізувала санкції, запроваджені Сполученими Штатами у 2025 році, зокрема ті, що були ухвалені 10 та 15 січня. За його словами, така синхронізація є «критичною для збереження їхньої ефективності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави №594/2025, №595/2025 та заяву Владислава Власюка.

Ці санкції спрямовані на два головні сектори російської економіки: енергетику та військово-промисловий комплекс (ВПК). Крім того, під обмеження потрапила розгалужена мережа посередників та логістичних операторів у третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції.

Серед основних об'єктів санкційного тиску:

дочірні компанії «Газпромнафти» в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та країнах ЄС;

компанії, що обслуговують так званий «тіньовий флот» Росії та експортують нафту в обхід цінової стелі;

виробники обладнання та комплектуючих для ВПК РФ, розташовані в Росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ та Малайзії;

фінансові та логістичні посередники, що допомагають здійснювати транскордонні платежі та обходити обмеження.

Владислав Власюк також навів кілька конкретних прикладів підсанкційних компаній:

NIS AD Novi Sad (Сербія) – дочірня компанія «Газпромнафти», яка контролює нафтопереробку та продаж на Балканах.

AVISION SHIPPING (Індія) – оператор танкера, що транспортував продукцію з проєкту «ARCTIC LNG 2».

Farton Mitex SDN BHD (Малайзія) – експортувала підшипники подвійного призначення до РФ на суму понад $11 млн.

PROFFPCB FZCO (ОАЕ) – постачальник багатошарових друкованих плат для російських оборонних підприємств.

ТОВ «Керуюча компанія «Евокорп» (РФ) – один із російських трастів, який управляє активами підсанкційних осіб через складні фондові структури.

Україна підтримує жорсткий контроль за дотриманням санкційного режиму та виступає за подальшу координацію з партнерами, щоб посилити тиск на критичні сектори російської економіки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив кілька нових санкційних пакетів.