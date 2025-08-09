Головна Країна Політика
Зеленський ввів санкції проти низки енергетичних структур Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський ввів санкції проти низки енергетичних структур Росії
Україна підтримує жорсткий контроль за дотриманням санкційного режиму
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Україна синхронізувала санкції США, націлені на енергетику та ВПК Росії: названо ключові цілі

Уповноважений Офісу президента з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що Україна на 100% синхронізувала санкції, запроваджені Сполученими Штатами у 2025 році, зокрема ті, що були ухвалені 10 та 15 січня. За його словами, така синхронізація є «критичною для збереження їхньої ефективності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави №594/2025, №595/2025 та заяву Владислава Власюка.

Ці санкції спрямовані на два головні сектори російської економіки: енергетику та військово-промисловий комплекс (ВПК). Крім того, під обмеження потрапила розгалужена мережа посередників та логістичних операторів у третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції.

Серед основних об'єктів санкційного тиску:

  • дочірні компанії «Газпромнафти» в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та країнах ЄС;
  • компанії, що обслуговують так званий «тіньовий флот» Росії та експортують нафту в обхід цінової стелі;
  • виробники обладнання та комплектуючих для ВПК РФ, розташовані в Росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ та Малайзії;
  • фінансові та логістичні посередники, що допомагають здійснювати транскордонні платежі та обходити обмеження.

Владислав Власюк також навів кілька конкретних прикладів підсанкційних компаній:

  • NIS AD Novi Sad (Сербія) – дочірня компанія «Газпромнафти», яка контролює нафтопереробку та продаж на Балканах.
  • AVISION SHIPPING (Індія) – оператор танкера, що транспортував продукцію з проєкту «ARCTIC LNG 2».
  • Farton Mitex SDN BHD (Малайзія) – експортувала підшипники подвійного призначення до РФ на суму понад $11 млн.
  • PROFFPCB FZCO (ОАЕ) – постачальник багатошарових друкованих плат для російських оборонних підприємств.
  • ТОВ «Керуюча компанія «Евокорп» (РФ) – один із російських трастів, який управляє активами підсанкційних осіб через складні фондові структури.

Україна підтримує жорсткий контроль за дотриманням санкційного режиму та виступає за подальшу координацію з партнерами, щоб посилити тиск на критичні сектори російської економіки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив кілька нових санкційних пакетів.

Теги: росія санкції Володимир Зеленський

