Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український футболіст підтвердив готовність зіграти у пропагандистському матчі у Маріуполі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Український футболіст підтвердив готовність зіграти у пропагандистському матчі у Маріуполі
49-річний Максим Ромащенко з 20 м'ячами є найкращим снайпером в історії збірної Білорусі

Геращенко: Я зараз у Москві живу і я повністю на боці Росії

Український найкращий снайпер в історії збірної Білорусі Максим Ромащенко відреагував на експеримент «Трибуни» із пропозицією від імені чиновника режимного виконкому по Мінську зіграти матч «дружби» з росіянами в окупованому Маріуполі з перспективою, що може приїхати команда з України. Про це повідомляє «Главком».

«Я, звісно, згоден. Із задоволенням би поїхав», – відповів Ромащенко на пропозицію зіграти за ветеранську збірну Білорусі у матчі проти росіян у Маріуполі.

Ви – уродженець України. Через це проблем не буде?

Ні, звичайно. Я зараз у Москві живу і я повністю на боці Росії.

Який би гонорар хотіли? Зараз у нас виходить 700-800 доларів на людину

Мені не принципово, але якби до рівної кількості довели, то було б ідеально.

Маєте на увазі 1000 доларів?

Так. Було б уже непогано і солідно, хоч і нічого захмарного.

Не боїтеся їхати до Маріуполя? Фронт все ж таки недалеко...

Ні, я б із задоволенням з'їздив на такий захід. Прийму за честь таке запрошення.

Ви не проти, щоб і українську команду до Маріуполя запросили?

Складне питання насправді. Дуже складно. Це у зоні відповідальності керівників. Хай пробують, то це був би такий знак миру.

У вас є в Україні родичі?

Є, спілкуємося. Кожен має свою думку.

Можливих санкцій Євросоюзу після гри не боїтеся?

Якісь у вас питання не зовсім про футбол. Це вже стосується моєї зони відповідальності, яка вам різниця, що там зі мною буде?

49-річний Максим Ромащенко з 20 м'ячами є найкращим снайпером в історії збірної Білорусі. Ромащенко вже давно мешкає у Москві, але народився в українському Павлограді (Дніпровська область).

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

Теги: Маріуполь НОВИНИ ФУТБОЛУ Білорусь росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Брянську пролунало понад 10 вибухів
У Брянську пролунали вибухи у районі нафтобази
Сьогодні, 06:56
Олександр Гришин загинув у віці 47 років
У Росії під колесами електрички загинув коментатор пропагандистського телеканалу
Вчора, 13:43
Бертанс є гравцем клубу «Дубай»
Латвійський баскетболіст відмовився грати у турнірі з російськими командами
30 липня, 15:00
Офіційна демографічна статистика РФ не відображає реальні втрати на війні проти України
Росіяни вимирають? Розвідка оприлюднила приховані демографічні показники
16 липня, 16:04
РФ розглядає скорочення терміну навчання у школах та вузах на кілька років
РФ розглядає скорочення терміну навчання у школах та вузах на кілька років
16 липня, 06:32
Удари по болючих місцях Кремля. Війна в цифрах
Удари по болючих місцях Кремля. Війна в цифрах
12 липня, 08:44
підрозділ полковника Воронича, брав участь у несподіваній операції України в Курській області
Вбитий у Києві полковник СБУ Воронич брав участь у Курській операції – NYT
11 липня, 12:55
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22967 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 8 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
8 липня, 07:16
Наразі митрополит Онуфрій втрачає усі права, які він мав як громадянин України
Предстоятелю УПЦ МП Онуфрію треба готувати до санкцій? Юрист прорахував наступний крок влади
7 липня, 09:58

Новини

Український футболіст підтвердив готовність зіграти у пропагандистському матчі у Маріуполі
Український футболіст підтвердив готовність зіграти у пропагандистському матчі у Маріуполі
Капітан клубу баскетбольної Суперліги долучився до Сил оборони
Капітан клубу баскетбольної Суперліги долучився до Сил оборони
Світоліна відреагувала на повідомлення в Instagram, в яких їй бажали смерті
Світоліна відреагувала на повідомлення в Instagram, в яких їй бажали смерті
Пропагандист Губернієв влаштував істерику через рішення Литви відмовити у візах веслувальникам з РФ
Пропагандист Губернієв влаштував істерику через рішення Литви відмовити у візах веслувальникам з РФ
Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Ярмоленко прокоментував поразку «Динамо» від «Пафосу»
Ярмоленко прокоментував поразку «Динамо» від «Пафосу»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8009
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
4760
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4159
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua