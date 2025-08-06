Український футболіст підтвердив готовність зіграти у пропагандистському матчі у Маріуполі
Геращенко: Я зараз у Москві живу і я повністю на боці Росії
Український найкращий снайпер в історії збірної Білорусі Максим Ромащенко відреагував на експеримент «Трибуни» із пропозицією від імені чиновника режимного виконкому по Мінську зіграти матч «дружби» з росіянами в окупованому Маріуполі з перспективою, що може приїхати команда з України. Про це повідомляє «Главком».
«Я, звісно, згоден. Із задоволенням би поїхав», – відповів Ромащенко на пропозицію зіграти за ветеранську збірну Білорусі у матчі проти росіян у Маріуполі.
Ви – уродженець України. Через це проблем не буде?
Ні, звичайно. Я зараз у Москві живу і я повністю на боці Росії.
Який би гонорар хотіли? Зараз у нас виходить 700-800 доларів на людину
Мені не принципово, але якби до рівної кількості довели, то було б ідеально.
Маєте на увазі 1000 доларів?
Так. Було б уже непогано і солідно, хоч і нічого захмарного.
Не боїтеся їхати до Маріуполя? Фронт все ж таки недалеко...
Ні, я б із задоволенням з'їздив на такий захід. Прийму за честь таке запрошення.
Ви не проти, щоб і українську команду до Маріуполя запросили?
Складне питання насправді. Дуже складно. Це у зоні відповідальності керівників. Хай пробують, то це був би такий знак миру.
У вас є в Україні родичі?
Є, спілкуємося. Кожен має свою думку.
Можливих санкцій Євросоюзу після гри не боїтеся?
Якісь у вас питання не зовсім про футбол. Це вже стосується моєї зони відповідальності, яка вам різниця, що там зі мною буде?
49-річний Максим Ромащенко з 20 м'ячами є найкращим снайпером в історії збірної Білорусі. Ромащенко вже давно мешкає у Москві, але народився в українському Павлограді (Дніпровська область).
Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві.
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