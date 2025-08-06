Український футболіст підтвердив готовність зіграти у пропагандистському матчі у Маріуполі

49-річний Максим Ромащенко з 20 м'ячами є найкращим снайпером в історії збірної Білорусі

Геращенко: Я зараз у Москві живу і я повністю на боці Росії

Український найкращий снайпер в історії збірної Білорусі Максим Ромащенко відреагував на експеримент «Трибуни» із пропозицією від імені чиновника режимного виконкому по Мінську зіграти матч «дружби» з росіянами в окупованому Маріуполі з перспективою, що може приїхати команда з України. Про це повідомляє «Главком».

«Я, звісно, згоден. Із задоволенням би поїхав», – відповів Ромащенко на пропозицію зіграти за ветеранську збірну Білорусі у матчі проти росіян у Маріуполі.

Ви – уродженець України. Через це проблем не буде?

Ні, звичайно. Я зараз у Москві живу і я повністю на боці Росії.

Який би гонорар хотіли? Зараз у нас виходить 700-800 доларів на людину

Мені не принципово, але якби до рівної кількості довели, то було б ідеально.

Маєте на увазі 1000 доларів?

Так. Було б уже непогано і солідно, хоч і нічого захмарного.

Не боїтеся їхати до Маріуполя? Фронт все ж таки недалеко...

Ні, я б із задоволенням з'їздив на такий захід. Прийму за честь таке запрошення.

Ви не проти, щоб і українську команду до Маріуполя запросили?

Складне питання насправді. Дуже складно. Це у зоні відповідальності керівників. Хай пробують, то це був би такий знак миру.

У вас є в Україні родичі?

Є, спілкуємося. Кожен має свою думку.

Можливих санкцій Євросоюзу після гри не боїтеся?

Якісь у вас питання не зовсім про футбол. Це вже стосується моєї зони відповідальності, яка вам різниця, що там зі мною буде?

49-річний Максим Ромащенко з 20 м'ячами є найкращим снайпером в історії збірної Білорусі. Ромащенко вже давно мешкає у Москві, але народився в українському Павлограді (Дніпровська область).

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві.

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.