Англійська стане обов’язковою. Рада підтримала за основу законопроєкт

Наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії «А»

Норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською була виключена рішенням Комітету

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

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«За» проголосували 278 нардепів.

Проєкт передбачає:

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офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні;

визначення категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою;

унормування особливостей застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоровʼя.

Зазначається, що норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською була виключена рішенням Комітету.

Як ми повідомляли раніше, Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

Раніше Шмигаль представив програму з популяризації англійської мови в Україні.