Пєсков пояснив, чому Кремль вирішив сховати техніку на параді 9 травня

У Путіна пояснили, чому Кремль насправді злякався виводити бронемашини на парад

Кремль підтвердив, що цьогорічний парад на Красній площі 9 травня пройде у скороченому форматі без військової техніки. Рішення пояснюють загрозою «терористичних атак» та відсутністю ювілейної дати. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком» з посиланням на кремлівський пул.

За словами Пєскова, формат заходу змінили через «терористичну активність» з боку України. Речник Кремля стверджує, що на тлі наявних загроз вживаються заходи для «мінімізації небезпеки».

Крім того, у Москві наголосили, що цьогорічна дата не є ювілейною, на відміну від минулого року, коли парад був «широкоформатним». Саме тому влада вирішила обмежитися пішими колонами, що стане першим таким випадком з 2007 року.

Блокування зв'язку в Москві

Паралельно з цим BBC News Росія повідомили, що влада готує масштабне відключення мобільного зв'язку в російській столиці. 5, 7 та 9 травня в Москві обмежуватимуть роботу мобільного інтернету, передачу SMS та навіть функціонування так званих «білих списків» (дозволених ресурсів).

Очікується, що зв'язок працюватиме з перебоями не лише в центрі міста, а й у межах всієї МКАД. Фахівці пов'язують такі заходи зі спробою захистити центр Москви від можливих атак безпілотників, оскільки відсутність мережі ускладнює навігацію дронів.

Нагадаємо, проблеми зі зв'язком та навігацією у центрі Москви стали регулярними з березня цього року. Тоді інтернет та GPS-сигнал зникали фактично на три тижні без офіційних пояснень. Експерти наголошують, що відсутність техніки на параді може бути пов'язана не лише з безпекою, а й із дефіцитом справного озброєння через значні втрати окупаційних військ на фронті в Україні.

Окрім того, раніше Міноборони РФ повідомило, що у параді 9 травня не братимуть участі вихованці суворовських та нахімовського училищ. Єдиною технічною частиною, яка наразі залишається у програмі, є проліт авіації, проте остаточне рішення щодо літаків залежатиме від погодних умов та безпекової ситуації в день заходу.