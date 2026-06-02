Завершити гарячу фазу війни до зими: чи реальна ця мета?

Без гарантій безпеки миру не буде
Мир без гарантій небезпечний для України

Керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав мету Зеленського завершити гарячу фазу війни до зими «правильною, вчасною, продуманою і реалістичною». На перший слух це легко списати на бажане замість дійсного. Та варто подивитися, на чому ця оцінка стоїть.

За словами Буданова, переговори не в глухому куті. Технічні розмови тривають, Україна готується до візиту американської делегації, яка має побувати і у Києві, і у Москві. Пауза існує тільки на найвищому рівні – сам процес не зупинено. Це важлива деталь: «затишшя» в новинах не означає, що нічого не відбувається.

Позиція України при цьому окреслена без ілюзій. Жодної здачі Донбасу чи інших територій. Перший крок – зупинка там, де зараз стоять війська, а далі робота над гарантіями безпеки. І тут ключова теза, яку легко пропустити: без гарантій будь-яке «завершення» перетворює країну на сіру зону, де держави не розвиваються, а виживають від загрози до загрози. Мир без захисту – це не мир, а пауза перед наступною війною.

Окрема умова стосується Європи. Вона має визначитися з єдиним представником і спільною позицією, бо переговори не можуть вести «сто людей». Образ, який тут напрошується, – це класичні лебідь, рак та щука: кожен тягне у свій бік, і віз стоїть. Україні потрібен не хор окремих голосів, а одна узгоджена з Києвом лінія.

Чесно варто сказати й про те, чого ми не контролюємо. Чи приїде вчасно американська делегація, чи зможе Європа нарешті заговорити одним голосом, чи витримає Росія тиск рівно настільки, щоб шукати вихід, а не нову ескалацію, – наперед не знає ніхто. Тому «реалістично» тут не означає «гарантовано». Це означає, що мета спирається на тиск і на стійкість фронту, а не на сподівання, що ворог сам передумає.

І ось що з цього випливає для нас. Між запевненнями і гарантіями – прірва, яку Україна вже одного разу оплатила. Будапештський меморандум 1994 року дав саме запевнення: красиві слова без жодного механізму їх виконати.

Тому ціль нинішніх переговорів – не ще один папір із підписами, а гарантії, які працюють тоді, коли по них доведеться діяти. Усе інше – повернення в ту саму сіру зону, тільки під новою назвою.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Європа Україна переговори війна

