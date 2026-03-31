ЄС розчарований Україною. Київ заблокував інспекцію «Дружби»

У Брюсселі назвали рішення Києва «загадкою» і не зрозуміли стратегію

Рішення Києва не надавати доступ європейській інспекційній групі до пошкодженого нафтопроводу «Дружба», який транспортує російську нафту до Угорщини та Словаччин, викликала розчарування та суперечливу реакцію серед дипломатів Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euractiv.

За словами співрозмовників видання, деякі європейські дипломати негативно оцінили дії України. «Нерозумно», «загадка» та «незрозуміло» – такими словами вони описали блокування доступу до об’єкта. «У нас немає чіткого уявлення про те, якою є українська стратегія», – заявив один із дипломатів.

Інспекційна група ЄС, до складу якої входять національні експерти, а координацію здійснює Європейська комісія, перебуває в Україні вже кілька тижнів. Місія очікує на дозвіл для огляду ділянки трубопроводу, пошкодженої внаслідок атаки, однак такого погодження досі не отримала. «Якщо трубопровід «Дружба» буде розблоковано, виграють усі сторони», – зазначив інший дипломат, назвавши затримку «загадкою».

Він додав, що ЄС зацікавлений у посиленні санкцій проти Росії та водночас шукає баланс із енергетичними потребами окремих країн. Зокрема, Угорщина та Словаччина залишаються залежними від постачання нафти через цей маршрут і змушені працювати із запасами або змінювати цінову політику.

Водночас частина дипломатів висловила більш стриману позицію, враховуючи контекст війни. «З людського погляду можна зрозуміти: навіщо ремонтувати те, що фінансує військову машину іншої сторони?» – сказав один із представників ЄС.

Інший дипломат наголосив, що ситуація виглядає складною, оскільки Україна перебуває у стані війни, а рішення щодо енергетичної інфраструктури мають безпосередній вплив на безпеку.

«Ми в ЄС відмовляємося від російського газу та нафти. Альтернативи є. Все, що стосується «Дружби», слід розглядати в цьому контексті», – зазначив ще один співрозмовник.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про призупинення постачання природного газу в Україну. При цьому висунув ультиматум: експорт палива не відновиться, допоки Україна не забезпечить безперебійний транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

