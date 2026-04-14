Загроза обвалу на ЧАЕС: на станції прокоментували стан захисних споруд

На Чорнобильській атомній станції пояснили, що насправді відбувається з конструкціями четвертого енергоблока

Старий саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції потребує термінового ремонту, щоб уникнути катастрофічного обвалу. Про це заявили експерти Greenpeace Україна, посилаючись на наслідки російських атак, проте на самому підприємстві заспокоюють щодо цілісності основних конструкцій, інформує «Главком».

Позиція Greenpeace

Старший ядерний фахівець Greenpeace Україна Шон Берні у своєму звіті наголосив, що безпека об'єкта «Укриття» опинилася під загрозою. За його словами, удар російського дрона, що стався у лютому 2025 року, став критичним фактором.

«Удар російського дрону (у лютому 2025 року) підвищив ризик обвалу саркофагу ще до безпечного демонтажу. Наш меседж простий: цей злочин має бути покараний, включаючи максимальні санкції проти Росатому», – зазначив Берні.

Також Ерік Шміеман – інженер, який багато років працював на Чорнобильській АЕС – вважає, що без термінового ремонту конфайнменту ризик обвалу саркофага суттєво зростає.

Відповідь ЧАЕС

У державному спеціалізованому підприємстві«Чорнобильська АЕС» зазначили, що після атаки новий безпечний конфайнмент (саркофаг) втратив свої властивості повної герметизації. При цьому захисна оболонка продовжує частково виконувати основну роль – екологічну ізоляцію зруйнованого внаслідок аварії четвертого енергоблоку ЧАЕС.

«Станом на сьогодні ведуться роботи по відновленню герметичності вказаного об’єкта, виходу радіоактивних речовин за межі конструкції, що перевищує встановлені відповідними нормами та експлуатаційною документацією, не зафіксовано, об’єкт перебуває у контрольованому стані», – заявили на станції.

Також на атомні станції зазначили, що пошкоджень несучих конструкцій локалізуючої споруди об'єкта «Укриття» немає.

«За умови штатної роботи усіх систем, а також за відсутності зовнішнього впливу (фізичних пошкоджень внаслідок бойових дій або природних катаклізмів) ризики неконтрольованого виходу радіоактивних речовин наразі оцінюються як мінімальні», – повідомили на підприємстві.

Аварія у 1986 році

Четвертий реактор Чорнобильської АЕС вибухнув 1986 року, що спричинило найгіршу ядерну катастрофу в історії світу. Руйнування мало вибухову природу, реактор було частково зруйновано і в довкілля викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбулося вивергання потужністю 300 Хіросім.

Захисний бетонний саркофаг Чорнобильської АЕС було споруджено до грудня 1986 року. Він зменшив поширення радіоактивного забруднення від уламків і захистив їх від атмосферних впливів.

Купол вартістю $2,5 млрд був побудований у 2019 році, щоб запобігти подальшим витокам радіації та забезпечити подальший демонтаж залишків реактора.

«Главком» писав, що Міжнародне агентство з атомної енергії направляло додаткову групу фахівців на Чорнобильську атомну станцію для комплексної перевірки Нового безпечного конфайнменту, який зазнав ушкоджень після удару дрона.

Міжнародне агентство з атомної енергії також готує чергову місію для огляду кількох критичних підстанцій, щоб оцінити останні пошкодження та їхній вплив на роботу АЕС. Це буде вже шостий подібний виїзд.

