Зеленський заявив про критичне зростання ворожих ударів балістикою по інфраструктурі України

Лариса Голуб
glavcom.ua
Президент України у Мадриді дав пресконференцію
фото: Офіс президента України

Президент заявив, що Росія щомісяця здійснює щонайменше п'ять-шість масованих ударів

Російська Федерація перейшла до регулярних масованих атак на українську інфраструктуру, при цьому ворог робить ставку на балістику, яку найважче перехопити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Мадриді журналістам, інформує «Главком».

За словами українського президента, Росія щомісяця здійснює щонайменше п'ять-шість масованих ударів по інфраструктурі України.

«Війна Росії проти України триває і продовжується так само жорстко, як і раніше. Дрони і ракети прилітають кожного дня. Б'ють по енергетиці, по українських містах. Росія дозволяє собі використовувати більше балістики, ніж раніше це було. І це десятки тільки балістичних ракет на місяць, ще – значна кількість крилатих ракет і більш руйнівні дрони», – сказав Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що потреба в ракетах є постійною. 

Також Зеленський нагадав, що в Іспанії він почав свій візит з іспанського оборонного підприємства, й наголосив, що триває співпраця з іспанськими компаніями заради технологічного розвитку сил оборони обох країн. За його словами, Україна готова допомагати своїм досвідом, здобутим під час війни. 

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Іспанії, у межах якого заплановано підписання оборонних угод та переговори з керівництвом країни.

У присутності глави держави планується підписання українсько-іспанських оборонних угод. Крім того, президент проведе переговори з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Також заплановане підписання двосторонніх документів між Україною та Іспанією. У межах візиту Зеленський відвідає іспанський парламент, де зустрінеться з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом. Окремо запланована зустріч президента України з королем Іспанії Феліпе VI.

Раніше, президент України Володимир Зеленський розповів про тристоронню зустріч з британським премʼєром Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили спільне виробництво зброї та координацію для посилення оборони України й Європи. Окремо йшлося про зміцнення ППО, забезпечення ракетами та реалізацію рішень у форматі «Рамштайн».

