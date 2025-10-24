Нові санкції ЄС проти Росії. Путін заплутався, хто залишиться без унітазів (відео)

19-й пакет санкцій ЄС обмежує поставки унітазів, біде та іншої сантехніки з пластику до Росії

Російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився, коментуючи нові санкції Європейського Союзу проти РФ. Глава Кремля, коментуючи заборону постачання до РФ унітазів, біде та іншої сантехніки з пластику, заплутався, хто ж саме залишиться без сантехніки. Про це повідомляє «Главком».

Як відомо, у 2022 році Євросоюз заборонив постачання до РФ унітазів із фаянсу, порцеляни й інших непластикових матеріалів. Водночас у 19-му пакеті санкцій ЄС є пункт про заборону на поставки до РФ унітазів, біде та іншої сантехніки з пластику.

Під час спілкування з журналістами Путін вирішив саркастично прокоментувати нові обмеження, однак все наплутав. «Те, що скасували придбання наших унітазів, їм дорого коштуватиме. Мені здається, вони їм були б потрібні в сьогоднішній ситуації», – сказав Путін.

Водночас російські пропагандисти почали виправдовувати диктатора, стверджуючи, що слова Путіна нібито були жартом.

Вони їм ще знадобляться: Путін взявся жартувати про унітази для Європи, але не зрозумів, що цей улюблений трофей російських солдат потрапив під санкції ЄС

Нагадаємо, Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України. Новий пакет санкцій стосуватиметься російських банків, криптовалютних біржі, організацій в Індії та Китаї. У список обмежень також потрапила заборона імпорту російського скрапленого газу.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що санкції Сполучених Штатів не впливають на економіку Росії. У розмові з журналістами Трамп зазначив, що не заперечує таку впевненість Путіна, але поставив під сумнів її довгостроковість.