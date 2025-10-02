ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує агресію РФ та її загрози міжнародній безпеці

Резолюція ПАРЄ підтверджує, що «жодні мирні переговори неможливі без України та без поваги до її права на майбутнє»

У документі зазначено, що агресія Росії проти України є головним чинником дестабілізації безпеки на континентіПАР

Сьогодні, 2 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Росія: нові загрози європейським демократіям». Документ засуджує російські удари по «цивільній інфраструктурі, кібератаки, дезінформаційні кампанії та втручання у вибори європейських держав». Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує «Главком».

За його словами, у документі зазначено, що агресія Росії проти України є головним чинником дестабілізації безпеки на континенті. Також резолюція підтверджує, що «жодні мирні переговори неможливі без України та без поваги до її права на майбутнє».

Результати голосування за резолюцію фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Крім того, документ наголошує на необхідності посилення санкцій проти РФ, створення системи міжнародної відповідальності за її злочини та підтримки Плану дій Ради Європи для України.

«Дякую ПАРЄ за послідовну підтримку. Справедливий і тривалий мир у Європі можливий лише через перемогу України та відновлення нашої територіальної цілісності», – написав Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив з заявами у сьомому саміті Європейської політичної спільноти. Президент звернувся до учасників засідання Європейської ради, закликавши до згуртованої та сильної відповіді Росії. Ключовим елементом звернення Зеленського стала ідея створення єдиної оборонної системи в Європі, відомої як «Стіна дронів».

До слова, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Ціль приєднатися до ЄС до 2030 року залишається актуальною.