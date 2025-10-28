«Русскіє» біснуються». Зеленський оцінив ефект санкцій, запроваджених Трампом

Президент України: «Те, що зробив президент Трамп – вдарив дійсно дієвими санкціями по «рускіх»

22 жовтня 2025 року США запровадили санкції проти російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» та їхніх дочірніх фірм. Президент України висловився щодо наслідків санкцій для Росії та пояснив, чи є вони дієвими. Про це Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський висловив вдячність Трампу за санкції для Росії та її нафтових компаній. «Ми вдячні за ці санкції президенту США – «Роснєфть» та «Лукойл» і ще різні дочірні підприємства. Те, що зробив президент Трамп – вдарив дійсно дієвими санкціями по «рускіх». І, безумовно, те, що «рускі», наприклад, в особі товариша Дмітрієва біснуються і кажуть, що ці санкції ніяк не спрацюють – демонструє, що саме ці санкції дуже сильно спрацюють. Тому й не через Конгрес, а особисто президент їх ввів, тому що він може їх скасувати й, напевно, буде використовувати це як інструмент тиску або діалогу з «рускіми»», – сказав президент України.

Також він пояснив, які наслідки мають ці санкції для країни-агресорки. Президент заговорив про збитки російської економіки розміром у мільярди доларів.

Ба більше, відповідне рішення про санкції зі сторони США значно вплине на експорт російської нафти. «Ми вважаємо, що саме ці санкції скоротять їх бенефіти щонайменше на 5 мільярдів доларів на місяць. Це не наші цифри, нашими розвідками ще не перевірені – це те, що я отримав від партнерів. І що найважливіше – це рішення Америки десь на 56-57 % буде мати вплив на нафтовий експорт «рускіх». Думаю, через місяць ми будемо мати чітке розуміння, коли всі дані будуть перевірені та підтверджені розвідкою. Потрібно контролювати, щоб ніхто не обходив ці санкції» , – зазначає президент.

Володимир Зеленський також пояснив важливість політики проти тіньового флоту Росії, завдяки якому вона намагається обійти санкції та продовжувати експортувати нафту та нафтопродукти.

Президент наголошує на внутрішній перевірці суден та санкціях навіть проти екіпажу. «Важливо працювати й проти тіньового флоту. Щодо тіньового флоту – дуже важливий приклад французів, коли вони почали зупиняти нафтові танкери. Чому важливий? Тому що потрібно звертати увагу на екіпаж. Їх потрібно санкціонувати фізично. А також потрібно звертати увагу на те, що танкер іде іншим маршрутом. Санкції повинні діяти так, щоб фізично зупиняти всі ці нафтові перевезення, – проводити перевірки, зʼясовувати, які в танкерів документи, застосовувати санкції проти капітанів і команд. Тоді буде це працювати», – вважає Володимир Зеленський.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Також згодом Дональд Трамп повідомив про те, що Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, а Індія повністю припинила їх.