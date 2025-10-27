Головна Світ Політика
Трамп зробив заяву про нові санкції проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп зробив заяву про нові санкції проти РФ
Американський лідер поспілкувався з журналістами на борту літака Air One
фото: reuters

Трамп наголосив, що «не втручається у питання використання Україною російських заморожених активів».

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air One на запитання, чи розглядає Трамп введення нових санкцій проти Москви, американський лідер відповів: «Ви дізнаєтеся».

Також Дональд Трамп додав, що «не втручається у питання використання Україною російських заморожених активів».

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Як повідомлялося, нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснафта» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Як пише Financial Times, обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

