Розвідка зазначає, що наразі гострою проблемою є зростання частки аеропортових витрат

«Аерофлот» попередив про нове суттєве зростання вартості авіаквитків у росії. За перше півріччя 2025 року середні тарифи компанії вже зросли на 6 %, однак це лише початок – у майбутньому ціни підскочать ще більше. Про це повідомляє «Главком» з посиланям на Службу зовнішньої розвідки України.

Як зазначає розвідка, причиною називають стрімке подорожчання обслуговування літаків та пасажирів. До цього додається й дедалі глибша проблема з технічним станом повітряних суден: через брак запчастин і сервісного обслуговування в умовах санкцій зростає кількість поломок, а отже – й аварійних посадок. Це ставить під загрозу не лише комфорт, а й безпеку перельотів у росії.

Нині гострою проблемою є й зростання частки аеропортових витрат – на деяких напрямках вона вже сягає 30 % від ціни квитка. Щоб покривати ці витрати, російські авіакомпанії вводять додатковий «інфраструктурний збір», який у підсумку ляже на плечі пасажирів.

Голова «Аерофлоту» відкрито визнав: перекласти всі витрати на авіаперевізників неможливо, а альтернативних джерел доходу немає. «Усе це може призвести до дуже суттєвого збільшення вартості перельотів», – заявив він.

Попри заяви про те, що санкції не діють, авіагалузь рф їх серйозно відчуває. Адже обмеження доступу до сучасних літаків, запчастин та сервісного обслуговування лише посилює кризу в російській авіації. У підсумку головними заручниками ситуації стають пасажири, які оплачуватимуть зростаючі витрати галузі з власних гаманців.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Росія має вкрай обмежений потенціал для збільшення видобутку нафти, що ставить її в позицію аутсайдера серед найбільших експортерів «чорного золота». Натомість провідні гравці нафтового ринку мають великий «запас міцності», що є важільним впливом на світові ціни.