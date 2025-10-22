Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
Сили оборони взяли понад 50 окупантів в полон
фото: скриншот з відео

Захисники встановили у визволеному селі український прапор

Підрозділи Десантно-штурмових військ звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДШВ.

«В ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника. Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор – символ повернення життя, свободи і сили духу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на покровському напрямку оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій зачистили від ворожої диверсійно-розвідувальної групи один із промислових об’єктів. У промисловій зоні був взятий у полон один із окупантів, а також захоплена радіостанція противника.

До слова, підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ «Азов», продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій від росіян зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

Як повідомлялося, у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП здійснили успішну зачистку трьох сіл на Дніпропетровщині, а ще одне село було очищене силами 141-ї ОМБр.

Теги: Донеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили територію
Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)
Вчора, 19:23
За словами Сирського, українські підрозділи успішно реалізують штурмові дії з метою відновлення втраченого положення
Сирський: маємо успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області
17 жовтня, 08:35
Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський
«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
15 жовтня, 14:58
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк»
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк» Технології війни
9 жовтня, 15:30
Кім: Були б кошти на зарплати, ще на якісь приємні речі, але війну б ми програли
Кім виступив за посилення повноваження держадміністрацій до кінця війни
7 жовтня, 18:26
Майже все свідоме доросле життя Дмитро Курашик присвятив службі у війську
Захищав Україну з 2025 року. Згадаймо Дмитра Курашика
7 жовтня, 09:00
Речник Кремля прокоментував інформацію про китайські супутники
Китайські супутники над Україною під час атаки РФ: Кремль зробив заяву
6 жовтня, 17:27
Головну роль на полі бою зараз відіграють ударні БпЛА, кажуть військові
Російські окупанти просунулися одразу у трьох областях
28 вересня, 15:47
Чернігів перебуває під російською атакою
Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Чернігова
25 вересня, 15:15

Події в Україні

Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
Рятувальники показали наслідки удару РФ по нафтогазових об'єктах на Полтавщині
Рятувальники показали наслідки удару РФ по нафтогазових об'єктах на Полтавщині
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по дитсадку
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по дитсадку
Атака на Харків: слідство з’ясує остаточні обставини роботи дитсадка
Атака на Харків: слідство з’ясує остаточні обставини роботи дитсадка
У частині областей запроваджено аварійні відключення – «Укренерго»
У частині областей запроваджено аварійні відключення – «Укренерго»
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Махачкалі
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Махачкалі

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua