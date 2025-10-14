Головна Світ Політика
РФ зняла деякі обмеження на використання резервістів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ зняла деякі обмеження на використання резервістів
Закон пропонує російському диктатору призвати резервістів на спеціальну підготовку тривалістю до двох місяців
фото: Укрінформ

Закон дозволить Кремлю розгортати резервістів за межами території Росії, зокрема в Сумській та Харківській областях України

Кремль зняв деякі обмеження на використання російських резервістів у бойових діях, що дозволяє Кремлю залучати резервістів до війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

13 жовтня російський уряд схвалив законопроєкт, запропонований Міністерством оборони Росії, який передбачає, що військовослужбовці російського мобілізаційного резерву можуть виконувати оборонні завдання під час збройних конфліктів, антитерористичних операцій або розгортання за межами території країни.

Закон передбачає, що російський диктатор може скликати резервістів на спеціальне навчання тривалістю до двох місяців. У пояснювальній записці до закону зазначено, що ці зміни дозволять Росії розгортати резервістів у мирний час, розширивши чинне законодавство, яке дозволяє розгортати резервістів лише під час мобілізації або війни.

Голова комітету з оборони Держдуми Росії Андрій Картаполов 13 жовтня заявив, що закон дозволить Кремлю розгортати резервістів за межами території Росії, зокрема в Сумській та Харківській областях України.

Як повідомлялося, зусилля РФ щодо збільшення набору військовослужбовців за допомогою високих фінансових стимулів втрачають імпульс. Це свідчить про те, що основний метод країни з набору добровольців для війни може приносити все менші результати.

Теги: росія ISW

