РФ заробляє на цифровому контролі – дані розвідки

Наталія Порощук
IT-галузь у РФ опинилася під прямим тиском
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Росіяни платитимуть більше за пошту, за інтернет, за можливість читати незалежні джерела»

Москва перетворює цифровий контроль на джерело доходів: Мінцифри РФ пропонує запровадити платну електронну пошту для бізнесу та самозайнятих, фактично створюючи обов’язковий державний канал зв’язку за їхній рахунок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Одночасно, за даними розвідки, влада активно обговорює введення додаткових платежів за міжнародний інтернет-трафік і монетизації використання VPN-сервісів. Розглядаються й санкції проти громадян, які вдаються до таких інструментів для доступу до заблокованого контенту.

«Логіка прозора: тих, хто намагається уникнути інформаційної ізоляції, держава має намір карати рублем», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, розвідка наголошу, що IT-галузь опинилася під прямим тиском. Компаніям, які пропускатимуть VPN-трафік, загрожує виключення з реєстру акредитованих IT-організацій, а це означає втрату критично важливих пільг: податку на прибуток у розмірі 5% замість стандартних 25%, нульового ПДВ і знижених страхових внесків. Додатково їхні співробітники позбудуться відстрочки від військового призову.

«Для більшості гравців ринку вихід із реєстру рівнозначний ліквідації – витримати конкуренцію з пільговими гравцями вони не зможуть. У підсумку Москва вибудовує систему, де посилення нагляду і фіскальний тиск ідуть пліч-о-пліч. Росіяни платитимуть більше – за пошту, за інтернет, за саму можливість читати незалежні джерела – й отримуватимуть натомість дедалі менше свободи», – наголошує розвідка.

Нагадаємо, з 1 квітня 2026 року обробка платежів за покупки, здійснені в App Store або інших медіасервісах Apple, у Росії більше не доступна. Користувачі більше не можуть здійснювати нові покупки, оплачувати підписки чи продовжувати їх через екосистему компанії. 

Як відомо, жителі Москви вже скаржилися на масштабні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. За даними медіа, там вводять так звані білі списки сайтів. До того ж мітинги за «вільний інтернет», анонсовані на 29 березня у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями.

