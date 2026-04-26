Китай вимагає від ЄС виключити свої компанії з 20-го пакету санкцій

У Пекіні це рішення назвали таким, що суперечить домовленостям між Китаєм та ЄС

Пекін також пригрозив Брюсселю «відповіддю»

Міністерство комерції КНР виступило з різкою заявою на адресу Європейського Союзу через запровадження нових обмежень проти китайських підприємств. Пекін назвав дії Брюсселя «незаконними» та такими, що грубо підривають дипломатичну довіру між сторонами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У Міністерстві комерції Китаю заявили, що включення китайських юридичних осіб до санкційного списку суперечить домовленостям, досягнутим на рівні лідерів Китаю та ЄС. Представники відомства наголосили, що КНР вживе «необхідних заходів» для захисту своїх інтересів.

Нагадаємо, 20 санкційний пакет ЄС демонструє високий рівень синхронізації між українськими пропозиціями та рішеннями європейських партнерів. Близько 70% пунктів пакету – як персональних, так і секторальних – безпосередньо враховують напрацювання української сторони.

До слова, до списку додано понад 30 осіб із російського ВПК, пропагандистів та олігархів, та близько 60 компаній, причетних до обходу санкцій