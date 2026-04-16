Удар РФ по Харкову: фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар РФ по Харкову: фото наслідків
На місцях влучання працювали рятувальники, медики та правоохоронці
фото: ДСНС Харківщини

За медичною допомогою звернулись двоє людей

Російська терористична армія вдарила БпЛА по Харкову. Зафіксовано влучання у двох районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

В Індустріальному районі внаслідок вибуху зайнявся легковий автомобіль. Попередньо без постраждалих.

Удар РФ по Харкову: фото наслідків фото 1

Водночас у Немишлянському районі влучання у проїзну частину спричинило пошкодження скління вікон п'яти приватних будинків та газової мережі. За медичною допомогою звернулись двоє людей.

Удар РФ по Харкову: фото наслідків фото 2
Удар РФ по Харкову: фото наслідків фото 3

На місцях влучання працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Піротехніки провели обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, психологи надавали допомогу людям.

Удар РФ по Харкову: фото наслідків фото 4

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули двоє людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Ще 18 мешканців столиці отримали поранення, з них 11 госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

