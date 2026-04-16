Удар РФ по Харкову: фото наслідків

Російська терористична армія вдарила БпЛА по Харкову. Зафіксовано влучання у двох районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

В Індустріальному районі внаслідок вибуху зайнявся легковий автомобіль. Попередньо без постраждалих.

Водночас у Немишлянському районі влучання у проїзну частину спричинило пошкодження скління вікон п'яти приватних будинків та газової мережі. За медичною допомогою звернулись двоє людей.

На місцях влучання працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Піротехніки провели обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, психологи надавали допомогу людям.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули двоє людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Ще 18 мешканців столиці отримали поранення, з них 11 госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.