США повідомили про рекордну кількість перехоплень іранських суден

Американські ВМС заявили про блокування танкерів з іранською нафтою на понад $13 млрд

Військово-морські сили США з початку морської блокади перехопили 127 комерційних суден, пов’язаних з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

За даними американських військових, більшість перехоплених суден є нафтовими танкерами. У CENTCOM заявили, що американські сили також перенаправили понад 50 комерційних суден, щоб не допустити їхнього входу або виходу з іранських портів.

Напередодні у Центральному командуванні ЗС США повідомляли про понад 70 танкерів, яким заблокували доступ до іранських портів.

«Ці комерційні судна могли перевозити понад 166 млн барелів іранської нафти, загальна вартість якої оцінюється в більш ніж $13 млрд», – заявили у CENTCOM.

США та Іран останніми місяцями перебувають у стані різкого загострення відносин. Вашингтон посилює санкційний та військовий тиск на Тегеран, звинувачуючи іранську владу у дестабілізації ситуації на Близькому Сході та підтримці збройних угруповань у регіоні.

Раніше Сполучені Штати оголосили про запровадження низки нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на економіку Ірану, спрямованих проти осіб та компаній у Китаї та Гонконзі, які допомагають іранським військовим отримувати доступ до поставок та військового спорядження.

Нові санкції спрямовані на ланцюг поставок військової промисловості Ірану та мають на меті ускладнити для Ірану доступ до матеріалів, необхідних для створення безпілотників та ракет. Окрім Китаю, санкції також стосуються осіб та компаній, що базуються в Білорусі та Об'єднаних Арабських Еміратах.