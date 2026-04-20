Мадяр зробив заяву про «Дружбу» та звернувся до Зеленського

glavcom.ua
Петер Мадяр заявив, що Угорщина відновить використання нафтопроводу «Дружбу», якщо це практично доцільно
фото: 444.hu

Петер Мадяр заявив про відновлення постачання нафти та відкинув тиск у переговорах

Переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо України, Євросоюзу та нафтопроводу «Дружба», заявивши, що не погодиться на жодний тиск у цих питаннях. Під час публічного виступу він також звернувся до президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання 444.hu.

Мадяр прокоментував перспективи відновлення транспортування нафти через нафтопровід «Дружба». За його словами, питання має розглядатися виключно з практичної точки зору. Він наголосив, що якщо інфраструктура придатна для використання, то її слід задіяти для постачання нафти до Угорщини.

Також політик заявив, що не піддаватиметься шантажу в переговорах і висловив переконання, що інші європейські лідери дотримуватимуться такої ж позиції.

Окремо Мадяр пов’язав питання енергетики з фінансовими рішеннями в межах Євросоюзу. За його словами, у разі відновлення транспортування не буде підстав блокувати надання кредиту обсягом €90 млрд. Петер Мадяр має офіційно обійняти посаду прем’єр-міністра Угорщини 9 травня

Нагадаємо, що 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

