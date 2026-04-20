Мадяр зробив заяву про «Дружбу» та звернувся до Зеленського

Петер Мадяр заявив, що Угорщина відновить використання нафтопроводу «Дружбу», якщо це практично доцільно

Петер Мадяр заявив про відновлення постачання нафти та відкинув тиск у переговорах

Переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо України, Євросоюзу та нафтопроводу «Дружба», заявивши, що не погодиться на жодний тиск у цих питаннях. Під час публічного виступу він також звернувся до президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання 444.hu.

Мадяр прокоментував перспективи відновлення транспортування нафти через нафтопровід «Дружба». За його словами, питання має розглядатися виключно з практичної точки зору. Він наголосив, що якщо інфраструктура придатна для використання, то її слід задіяти для постачання нафти до Угорщини.

Також політик заявив, що не піддаватиметься шантажу в переговорах і висловив переконання, що інші європейські лідери дотримуватимуться такої ж позиції.

Окремо Мадяр пов’язав питання енергетики з фінансовими рішеннями в межах Євросоюзу. За його словами, у разі відновлення транспортування не буде підстав блокувати надання кредиту обсягом €90 млрд. Петер Мадяр має офіційно обійняти посаду прем’єр-міністра Угорщини 9 травня.

Нагадаємо, що 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.