Остання народжена у Чорнобилі дитина: де вона зараз та чим займається

У ніч на 26 квітня 1986 року, коли на четвертому енергоблоці ЧАЕС уже здійнялося радіоактивне полум'я, у Чорнобильському пологовому будинку з'явилося на світ немовля. Сьогодні, через 40 років, Євген Розенбліт захищає Україну на фронті. Як інформує «Главком», історію останньої народженої у Чорнобилі дитини розповіла в своєму проєкті Марічка Падалко.

Пологи в тиші катастрофи

Поки Прип’ять уже задихалася від невидимого ворога, у сусідньому Чорнобилі панувала весняна тиша. Акушер Петро Чалий, який приймав ті пологи, згадує, що пішов до лікарні пішки – пташки співали, усе цвіло. Про аварію персонал дізнався лише згодом, коли зв’язок із Прип’яттю зник, а повз вікна лікарні потягнулися нескінченні колони машин.

Породілля, пані Ірина, пригадує, як після народження сина Жені її виписували фактично в нікуди. Документів не дали – лише довідку про народження. Сім’я ще чотири дні залишалася в місті, поки дідусь не вивіз їх на старому «Запорожці» до Києва. Лише на посту в Іванкові машину вперше перевірили на радіацію та помили колеса.

Від ювеліра до «універсального солдата»

У цивільному житті Євген Розенбліт обрав мирну та тонку професію – став ювеліром. Працював із золотом та сріблом, створюючи красу. Проте наприкінці 2024 року, отримавши повістку, він без вагань змінив ювелірні інструменти на зброю.

Сьогодні Євген служить у ЗСУ на Сході країни, лише за 30 кілометрів від лінії фронту. Його навички точності тепер допомагають у боротьбі проти ворожих дронів.

«Раніше 10-12 кілометрів від фронту вважалися «дачею», де можна було гуляти. Зараз і за 40 кілометрів долітає, треба завжди бути пильним», – ділиться Євген.

Рекорд на лінії вогню

Напередодні 40-ї річниці трагедії представники Національного реєстру рекордів України вирушили у прифронтову зону, щоб офіційно зафіксувати досягнення та вручити Євгену Розенбліту посвідчення та пам’ятний орден. Він офіційно став останньою народженою у Чорнобилі дитиною.

«У школі на річницю Чорнобиля завжди була хвилина мовчання. Для всіх це був траур, а мені було весело – бо в мене день народження. Тепер я розумію, якою ціною це далося», – каже він, тримаючи в руках нагороду.

Сьогодні в паспорті Євгена у графі «місце народження» чітко вказано: 26 квітня 1986 року, місто Чорнобиль. Він – людина-символ, яка народилася в момент, коли одне життя країни закінчилося, а сьогодні робить усе, щоб інше життя продовжувалося.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.

Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.

Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції.

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.