Китай підвів кораблі до Тайваню. Острів підвищив бойову готовність

За добу зафіксували дев’ять кораблів і 22 літаки КНР, Тайбей заявив про посилення тиску

Тайвань зафіксував активність китайських військових кораблів поблизу своїх островів і перевів сили у підвищену готовність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

У Міністерстві оборони Тайваню повідомили, що ввечері 27 квітня китайський есмінець і фрегат увійшли у води на північний захід від островів Пенху, де розташовані важливі військові бази.

У відповідь Тайвань направив військово-морські та військово-повітряні сили для спостереження. «Військові уважно стежили за формуванням і вжили відповідних заходів, використовуючи військово-морські та військово-повітряні сили», – заявили у відомстві.

Уже у вівторок Міноборони Тайваню у щоденному зведенні повідомило, що навколо острова діють дев’ять китайських військових кораблів, а також зафіксовано 22 військові літаки.

Китайська сторона оперативно не прокоментувала ситуацію. Раніше у Міноборони КНР заявляли, що регулярні військові дії навколо Тайваню є «повністю виправданими та розумними», а відповідальність за напруження покладали на владу в Тайбеї.

Президент Тайваню Лай Чінг-те заявив, що Китай застосовує тактику «сірої зони», яка спрямована на виснаження противника без відкритих бойових дій. За його словами, психологічний тиск з боку Пекіна постійно зростає.

Він також анонсував посилення можливостей берегової охорони. Йдеться про інтегровані системи спостереження за морем і повітрям, ширше використання безпілотників, радарів нового покоління та інфрачервоних тепловізійних систем.

Раніше стало відомо, що влада Тайваню висловила серйозну занепокоєність тим, що під час запланованого на середину травня візиту Дональда Трампа до Китаю питання майбутнього острова може стати предметом політичних торгів.

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Франсуа Ву підкреслив, що Тайбей докладає максимум зусиль, аби не допустити включення питання суверенітету острова до «меню переговорів» між Трампом і Сі Цзіньпіном.